Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 14

Этот выпуск посвящён лидеру современных российских шахматных композиторов, международному гроссмейстеру, Кузовкову Александру Сергеевичу.

Кузовков Александр Сергеевич. Россия, Московская обл.

Родился в 1953 году. Инженер строитель, сейчас на пенсии.

Международный гроссмейстер по шахматной композиции.

Победитель нескольких первенств СССР и России в разделах 3-х и многоходовых задач.

Многократный чемпион мира по шахматной композиции в командном зачете.

Москва 2016 год. Александр Кузовков и Григорий Попов

Во время сборов 10 командного первенства мира.

Александр Сергеевич создал множество замечательных, сложных задач.

Но и в жанре миниатюры у него есть интересные находки.

Пример творчества -

Александр Кузовков, МК В.Брон 1991, 1 приз

Мат в 2 хода

1... Лe4[a] 2.Фd6#[A]

1... Сe5[b] 2. Фc4#[B]

1. Фf5? (2.e3#)

1... Лe4[a] 2. Фc5#[D]

1... Сe5[b] 2. Фd3#[E] 1... Лh3!

1. Кe3?? (2. Кf5#/Кc2#)

1... Лh5/Лf4 2. Кc2# 1... Сe5[b]!

1. Кf2?? (2.e3#) Лh3/Лe4[a] 2. Фe4#[C] 1... Сe5[b]!

1. Кc3! (2. Кb5#)

1... Лh5/Лe4[a] 2. Фe4#[C]

1... Сe5[b] 2. Фb6#[F]

В декабре 2016 года в сочинской "Жемчужине" проходило школьное первенства мира.

Утром перед туром состоялся турнир по композиции, где на старт вышло около сотни участников.

Юным шахматистам было предложение восемь заданий: шесть задач и два этюда.

Главным судьей соревнования являлся пятикратный чемпион России, трехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка мира и шестикратный чемпион мира в командном зачете гроссмейстер Александр Кузовков.