Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 14
Этот выпуск посвящён лидеру современных российских шахматных композиторов, международному гроссмейстеру, Кузовкову Александру Сергеевичу.
Кузовков Александр Сергеевич. Россия, Московская обл.
Родился в 1953 году. Инженер строитель, сейчас на пенсии.
Международный гроссмейстер по шахматной композиции.
Победитель нескольких первенств СССР и России в разделах 3-х и многоходовых задач.
Многократный чемпион мира по шахматной композиции в командном зачете.
Москва 2016 год. Александр Кузовков и Григорий Попов
Во время сборов 10 командного первенства мира.
Александр Сергеевич создал множество замечательных, сложных задач.
Но и в жанре миниатюры у него есть интересные находки.
Пример творчества -
Александр Кузовков, МК В.Брон 1991, 1 приз
Мат в 2 хода
1... Лe4[a] 2.Фd6#[A]
1... Сe5[b] 2. Фc4#[B]
1. Фf5? (2.e3#)
1... Лe4[a] 2. Фc5#[D]
1... Сe5[b] 2. Фd3#[E] 1... Лh3!
1. Кe3?? (2. Кf5#/Кc2#)
1... Лh5/Лf4 2. Кc2# 1... Сe5[b]!
1. Кf2?? (2.e3#) Лh3/Лe4[a] 2. Фe4#[C] 1... Сe5[b]!
1. Кc3! (2. Кb5#)
1... Лh5/Лe4[a] 2. Фe4#[C]
1... Сe5[b] 2. Фb6#[F]
В декабре 2016 года в сочинской "Жемчужине" проходило школьное первенства мира.
Утром перед туром состоялся турнир по композиции, где на старт вышло около сотни участников.
Юным шахматистам было предложение восемь заданий: шесть задач и два этюда.
Главным судьей соревнования являлся пятикратный чемпион России, трехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка мира и шестикратный чемпион мира в командном зачете гроссмейстер Александр Кузовков.
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