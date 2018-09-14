Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 13
Неделю назад в Македонии состоялся Конгресс по шахматной композиции.
Сразу 2 российских композитора стали международными мастерами.
Один из них - Юрий Григорьевич Горбатенко.
К сожалению, фото Юрия Григорьевича не нашлось.
Юрий Григорьевич Горбатенко, Челябинск, родился в 1946 году.
Международный мастер по шахматной композиции.
Составляет во всех жанрах.
В проходящем сейчас командном чемпионате России возглавляет команду Челябинской области.
В качестве примера посмотрите совместную задачу –
Юрий Горбатенко, Валерий Кириллов, Григорий Попов,
“Шахматная композиция”, 2013, 2 приз
Мат в 4 хода
1. Сe3! (2. f6+ Кf5 3. Л:f5+ Кр:f5 4. Лg5#)
1. ... Лd5 2. К:f3+ e:f3 3. Сf4+ Крd4 4. Сd6#;
1. ... Сd5 2. Сf4+ Крd4 3. b:c3+ Крc5 4. Сe3# ;
1. ... Кd5 2. Л:e4+ Кр:e4 3. Сd3+ Крe5 4. К:f3#
Идея этой задачи – защита чёрных на одном поле разными фигурами принадлежит Валерию Кириллову.
Но у него не получался один вариант, были дуали. Он обратился ко мне.
Мне удалось избавиться от дуалей, но в позиции был малозагруженный белый ферзь.
Это существенный недостаток. Задача была не призового качества.
И избавиться от этого ферзя смог Юрий Горбатенко. Примерно так и создаются совместные композиции.
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