Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 13

Неделю назад в Македонии состоялся Конгресс по шахматной композиции.

Сразу 2 российских композитора стали международными мастерами.

Один из них - Юрий Григорьевич Горбатенко.

К сожалению, фото Юрия Григорьевича не нашлось.

Юрий Григорьевич Горбатенко, Челябинск, родился в 1946 году.

Международный мастер по шахматной композиции.

Составляет во всех жанрах.

В проходящем сейчас командном чемпионате России возглавляет команду Челябинской области.

В качестве примера посмотрите совместную задачу –

Юрий Горбатенко, Валерий Кириллов, Григорий Попов,

“Шахматная композиция”, 2013, 2 приз

Мат в 4 хода

1. Сe3! (2. f6+ Кf5 3. Л:f5+ Кр:f5 4. Лg5#)

1. ... Лd5 2. К:f3+ e:f3 3. Сf4+ Крd4 4. Сd6#;

1. ... Сd5 2. Сf4+ Крd4 3. b:c3+ Крc5 4. Сe3# ;

1. ... Кd5 2. Л:e4+ Кр:e4 3. Сd3+ Крe5 4. К:f3#

Идея этой задачи – защита чёрных на одном поле разными фигурами принадлежит Валерию Кириллову.

Но у него не получался один вариант, были дуали. Он обратился ко мне.

Мне удалось избавиться от дуалей, но в позиции был малозагруженный белый ферзь.

Это существенный недостаток. Задача была не призового качества.

И избавиться от этого ферзя смог Юрий Горбатенко. Примерно так и создаются совместные композиции.