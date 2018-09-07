Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 12

Фамилия следующего ведущего российского композитора знакома автору этих строк более 50 лет. Это этюдист, международный гроссмейстер Кралин Николай Иванович.Он часто публиковал свои этюды в журнале “Шахматы в СССР”.

Николай Иванович Кралин. Родился в 1944 году, Москва.

Международный гроссмейстер по шахматной композиции.

Директор Центра шахматной культуры и информации ГПНТБ России (ЦШКИ), заместитель директора ГПНТБ России.

Шахматной композицией занимается с 1961 года. Любимый жанр этюды.

На первом Всемирном чемпионате по шахматной композиции удостоен серебряной медали.

Пример творчества, ранний этюд Николая Ивановича -

Кралин Николай Иванович, Всероссийский турнир, 1962, 1-2 приз

выигрыш

1. Сb5+ Крxe4 2. f6 Лa2+! 3. Крxa2 Крe5 4. Сd4+! Крxd4 5. Сc4! Крxc4 6. f7! выигрыш

2. ... Крe5 3. f7 Лa2+ 4. Крb4! Лxa7 5. f8Ф выигрыш

Ниже приводится скан страницы журнала “Шахматы в СССР” №12 за 1966 год.

Этюд №43 – первая публикация 16-летнего белгородца.

Кралин Николай Иванович, "Шахматы в СССР" №12-42, 1966 год

ничья

1. Сf5 Сg8+ 2. Крa3 gxf5 3. Лc6+ Сc4 $1 4. Лxc4+ Крb1 5. Лxc7 Крa1 6. Лd7 b1Ф 7. Лd1 e6 8. Лxb1+ Крxb1

9. Крb3 Крc1 10. Крc3 Крd1 11. Крd3 Крe1 12. Крe3 Крf1 13. Крxf3 Крg1 14. Крg3 Крh1 15. f3 Крg1 1/2-1/2