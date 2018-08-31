Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 11

В Свердловской области проживает несколько именитых шахматных композиторов.

Дважды их команда побеждала в командных чемпионатах России.

Существенный вклад в эти победы вносил и международный мастер Кириллов Валерий Афанасьевич –

наиболее универсальный шахматный композитор в России..

Кириллов Валерий Афанасьевич, Свердловская обл, город Серов.

Родился в 1951 году. Пенсионер.

Работал на Серовской ГРЭС руководителем лаборатории.

Международный мастер по шахматной композиции.

Одинаково успешно составляет во всех жанрах шахматной композиции.

Предпочитает коллективное творчество. На конец 2008 года имел 74 соавтора.

С автором этих строк у Валерия Афанасьевича имеется более 100 совместных многоходовок.

Вот одна из них.

Валерий Кириллов, Григорий Попов, “Проблемист Украины”, 2017, 3 приз

Мат в 10 ходов

Если бы не было чёрной пешки ‘g6’, то был бы мат в 1 ход - 1. g6#.

Можно попробовать предварительно уничтожить пешку ‘g6’ -

1. С:g6+? Кр:g6 2. Кe5+ Крh7? 3.g6#.

Но, к сожалению, у чёрного короля есть ещё такой ход 2… Крh5! .

Поэтому, предварительно надо отобрать(заблокировать) это спасительное поле для чёрного короля.

Вот как это делается -

1. Сg8+! Крh8 2. Сa2+!! Крh7 3. Лg8!(4. Л7:g7#) Кh5

4. Лh8+ Кр:h8 5. Лe8+ Крh7 6. Сg8+ Крh8 7. Сf7+ Крh7.

Поле ‘h5’ теперь недоступно чёрному королю и проходит главный план:

8. С:g6+ Кр:g6 9. Кe5+ Крh7(Крh5??) 10. g6# с правильным матом.

Попробуйте самостоятельно разобраться, почему батарейный шах делается именно на поле 'a2' – (2. Сa2+) ?!