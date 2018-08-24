Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 10

Следующий ведущий российский композитор также из Санкт-Петербурга.

Это международный мастер, этюдист Леонард Ильич Кацнельсон.

Леонард Ильич Кацнельсон родился в 1936 году, в Ленинграде.

Международный мастер и судья всесоюзной категории по шахматной композиции. Автор шахматных рассказов.

Инженер-кораблестроитель.

С 1963 года опубликовал более 120 этюдов и свыше 80 задач (преимущественно двухходовки и задачи на кооперативный мат).

Некоторые этюды составил в соавторстве с братом — Владимиром Кацнельсоном.

Пример творчества

Кацнельсон Леонард Ильич, “Seneca MT”, 1978, 3 почётный отзыв

выигрыш

1. g6 c3+ 2. Крc1 Крg7 3. gxh7 Лxf7 4. Лe7! Лxe7 5. f6+ Крxf6 6. h8Ф+ выигрыш