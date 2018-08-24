Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 10
Опубликовано пт, 24/08/2018 - 16:00 пользователем PopovGL
Следующий ведущий российский композитор также из Санкт-Петербурга.
Это международный мастер, этюдист Леонард Ильич Кацнельсон.
Леонард Ильич Кацнельсон родился в 1936 году, в Ленинграде.
Международный мастер и судья всесоюзной категории по шахматной композиции. Автор шахматных рассказов.
Инженер-кораблестроитель.
С 1963 года опубликовал более 120 этюдов и свыше 80 задач (преимущественно двухходовки и задачи на кооперативный мат).
Некоторые этюды составил в соавторстве с братом — Владимиром Кацнельсоном.
Пример творчества
Кацнельсон Леонард Ильич, “Seneca MT”, 1978, 3 почётный отзыв
выигрыш
1. g6 c3+ 2. Крc1 Крg7 3. gxh7 Лxf7 4. Лe7! Лxe7 5. f6+ Крxf6 6. h8Ф+ выигрыш
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