Ведущие российские шахматные композиторы. Выпуск 1

В настоящее время продолжается 20 командный чемпионат России по шахматной композиции.

Интересующиеся могут найти подробную информацию об этом соревновании на сайте - http://popovgl.narod.ru

В чемпионате участвуют 14 команд.

Белгородская область не участвует, так как директором чемпионата является белгородец и это затрудняет участие нашей команды.

На данном этапе, до 20 июля происходят наиболее интересные события чемпионата.

Команды выискивают дефекты в композициях конкурентов. Все задачи и этюды представлены в анонимном виде.

Они должны соответствовать заданным темам, не иметь предшественников, быть корректными.

Но, конечно, не все композиции идеальны и это потом скажется на судействе, которое начнётся в середине августа.

Всего в составе команд участвует 75 шахматных композиторов.

В России насчитывается сейчас 17 международных гроссмейстеров и 18 международных мастеров по шахматной композиции и почти все они принимают участие в 20-м чемпионате России.

Географический разброс среди этих 35 наиболее титулованных композиторов такой.

Москва – 6, Московская область – 6, С-Петербург – 6, Свердловская обл. – 4, Тула – 2.

И 11 регионов по одному человеку(Ижевск, Тверь, Новосибирск, Набережные Челны, Казань, Краснодар, Челябинск, Тамбовская обл., Самарская область, Нижегородская обл., Белгород).

В будущих выпусках планируется познакомить читателей с примерами творчества каждого из этих композиторов.