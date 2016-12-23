“Вавилонская башня” шахматной композиции. 27-ходовки.

Как известно вавилонянам не удалось построить башню до неба.

Строительство задачной башни достигло уже заоблачных высот и дальнейшее возведение её очень трудоёмко.

Сегодня будет продемонстрирована сложная логическая 27-ходовка и в строительстве объявляется перерыв на неопределённое время.

Григорий Попов, XX Мемориал З. Бирнова, 2009, 1 почетный отзыв

#27 9+8

Задача содержит множество предварительных планов. Белого короля надо перевести на поле 'f6', отнимая у чёрного короля поле ‘e5’. А перед этим надо белого коня перевести на поле 'c6', чтобы он контролировал поле 'd4', вместо пешки c3, которая находится под ударом чёрного слона. Но путь коню к полю 'c6' пролегает через поле 'd4', которое контролирует чёрная пешка 'c5'. Поэтому пешка 'c5' уничтожается в первую очередь. Вот как это делается.

1. Кf7+ Крe5 2. Сd5+ Крf5 3. Кh6+ Крe5 4. Кg4+ Крf5 5. Сe6+ Крe4 6. Кf6+ Крe5 7. Кd7+ Крe4 8. К:c5+ Крe5

Пешка уничтожена, теперь коня возвращаем назад -

9. Кd7+ Крe4 10. Кf6+ Крe5 11. Кg4+ Крe4 12. Сd5+ Крf5 13. Кh6+ Крe5 14. Кf7+ Крf5 15. Сe6+ Крe4 16. Кg5+ Крe5

получилась исходная позиция без пешки c5. Теперь можно переводить коня на поле 'c6' –

17. Кf3+ Крe4 18. Сd5+ Крf5 19. Кd4+ Крe5(19. … Крg4 20. Сf3#) 20. Кc6+ Крf5 21. Сe6+ Крe4

Конь переведен на идеальную позицию и наконец можно перевести короля на ‘f6’, с угрозой мата, которую чёрные могут только отсрочить на 4 хода.

22. Крf6(23. Сd5#) К:h5+, С:c3+ 23. Крg5 Кf6, Сf6+ 24. Кр:f6 С:c3+, К:h5+

25. Крg5 Сf6+, Кf6 26. Кр:f6 ~, Сg8 27. Сd5#, Сf5#

В настоящий момент у меня нет 28-ходовки. Есть конечно отдельные задачи с числом ходов решения в 48, 60 ходов…

Но нужна строгая последовательность. Надеюсь, удастся ещё что-то придумать.

Есть ещё такой стимул. У меня заключён дружеский спор с двумя известными композиторами. Я делаю последовательность задач с разным числом ходов решения, а они строят последовательность задач из одного жанра с разным числом фигур. Например трёхходовки с числом фигур – 4, 5, 6, 7 фигур и т.д. до 32-фигурки.

Пока счёт примерно равный. Подведение итогов этого необычного соревнования в августе 2017 года.