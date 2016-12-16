“Вавилонская башня” шахматной композиции. 26-ходовки.

Опубликовано пт, 16/12/2016 - 18:40 пользователем PopovGL

Известны всего 10 задач с такой длиной решения, при этом многие из них не прошли компьютерную проверку.

Рассматриваемая сегодня задача имеет простое, но забавное решение.

Григорий Попов, “Шахматная композиция”, 2013, 5 приз

#26                          8+13

Если бы в этой позиции не было чёрной пешки h7 и был бы ход чёрных, то ставился бы сразу мат, так как чёрные вынуждены ходить- 1. …  c5 и  2. Сe5#;

Поэтому задача белых выждать, когда у пешки по вертикали 'h' кончатся ходы.

    1. Сf4! (2. Сe3#)  Крc5      2. Сe3+      Крb4   3. Сc1(4. Сa3#)    Крc5      4. Сa3+      Крd4   5. Сd6 цугцванг  h6 

Белые вынудили чёрных пойти пешкой 'h' и повторяют этот круговой манёвр -

  6. Сf4(7. Сe3#)     Крc5     7. Сe3+      Крb4    8. Сc1(9. Сa3#)     Крc5     9. Сa3+      Крd4 10. Сd6 цугцванг  h5

11. Сf4(12. Сe3#)    Крc5   12. Сe3+      Крb4  13. Сc1(14. Сa3#)   Крc5  14. Сa3+      Крd4 15. Сd6 цугцванг   h4

16. Сf4(17. Сe3#)    Крc5   17. Сe3+      Крb4  18. Сc1(19. Сa3#)    Крc5  19. Сa3+     Крd4  20. Сd6 цугцванг  h3

21. Сf4(22. Сe3#)     Крc5  22. Сe3+      Крb4  23. Сc1(24. Сa3#)    Крc5   24. Сa3+     Крd4 25. Сd6 цугцванг   c5 

26. Сe5# получилось 5 последовательных вращений белого слона.

Из достоинств задачи ещё отсутствие взятий .

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