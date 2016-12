“Вавилонская башня” шахматной композиции. 26-ходовки.

Известны всего 10 задач с такой длиной решения, при этом многие из них не прошли компьютерную проверку.

Рассматриваемая сегодня задача имеет простое, но забавное решение.

Григорий Попов, “Шахматная композиция”, 2013, 5 приз

#26 8+13

Если бы в этой позиции не было чёрной пешки h7 и был бы ход чёрных, то ставился бы сразу мат, так как чёрные вынуждены ходить- 1. … c5 и 2. Сe5#;

Поэтому задача белых выждать, когда у пешки по вертикали 'h' кончатся ходы.

1. Сf4! (2. Сe3#) Крc5 2. Сe3+ Крb4 3. Сc1(4. Сa3#) Крc5 4. Сa3+ Крd4 5. Сd6 цугцванг h6

Белые вынудили чёрных пойти пешкой 'h' и повторяют этот круговой манёвр -

6. Сf4(7. Сe3#) Крc5 7. Сe3+ Крb4 8. Сc1(9. Сa3#) Крc5 9. Сa3+ Крd4 10. Сd6 цугцванг h5

11. Сf4(12. Сe3#) Крc5 12. Сe3+ Крb4 13. Сc1(14. Сa3#) Крc5 14. Сa3+ Крd4 15. Сd6 цугцванг h4

16. Сf4(17. Сe3#) Крc5 17. Сe3+ Крb4 18. Сc1(19. Сa3#) Крc5 19. Сa3+ Крd4 20. Сd6 цугцванг h3

21. Сf4(22. Сe3#) Крc5 22. Сe3+ Крb4 23. Сc1(24. Сa3#) Крc5 24. Сa3+ Крd4 25. Сd6 цугцванг c5

26. Сe5# получилось 5 последовательных вращений белого слона.

Из достоинств задачи ещё отсутствие взятий .