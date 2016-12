“Вавилонская башня” шахматной композиции. 25-ходовки.

В разных базах, справочниках, известны всего 9 задач с длиной решения в 25 ходов.

У автора этих строк, до недавнего времени, не было в активе 25-ходовок.

Представленная сегодня задача, несмотря на большое число ходов решения, решается просто.

Возможно, в будущем, удастся сделать более сложную 25-ходовку.

Григорий Попов, SuperProblem, 2016

мат в 25 ходов

1. Кd6+ Крc3 2. Кb5+ Крc4 3. Кa3+ Крc3 4. Кb1+ Крc4

Белым надо вынудить чёрных сделать ход ладьёй - Лc3, чтобы поставить мат - Кa3#.

Для этого надо разобраться с чёрными пешками.

5. h6! цугцванг e4 6. Кa3+ Крc3 7. Кb5+ Крc4 8. Кd6+ Крc3 9. К:e4+ Крc4

10. Кd6+ Крc3 11. Кd5+ Крc4 12. Кa3+ Крc3 13. Кb1+ Крc4 одну пешку уничтожили

14. h3! цугцванг e5 15. h4 e4 16. Кa3+ Крc3 17. Кb5+ Крc4 18. Кd6+ Крc3 19. К:e4+ Крc4

20. Кd6+ Крc3 21. Кb5+ Крc4 22. Кa3+ Крc3 23. Кb1+ Крc4 и вторую пешку уничтожили

И теперь финал - 24. h5 цугцванг Лc3 25. Кa3#