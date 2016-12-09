“Вавилонская башня” шахматной композиции. 25-ходовки.
В разных базах, справочниках, известны всего 9 задач с длиной решения в 25 ходов.
У автора этих строк, до недавнего времени, не было в активе 25-ходовок.
Представленная сегодня задача, несмотря на большое число ходов решения, решается просто.
Возможно, в будущем, удастся сделать более сложную 25-ходовку.
Григорий Попов, SuperProblem, 2016
мат в 25 ходов
1. Кd6+ Крc3 2. Кb5+ Крc4 3. Кa3+ Крc3 4. Кb1+ Крc4
Белым надо вынудить чёрных сделать ход ладьёй - Лc3, чтобы поставить мат - Кa3#.
Для этого надо разобраться с чёрными пешками.
5. h6! цугцванг e4 6. Кa3+ Крc3 7. Кb5+ Крc4 8. Кd6+ Крc3 9. К:e4+ Крc4
10. Кd6+ Крc3 11. Кd5+ Крc4 12. Кa3+ Крc3 13. Кb1+ Крc4 одну пешку уничтожили
14. h3! цугцванг e5 15. h4 e4 16. Кa3+ Крc3 17. Кb5+ Крc4 18. Кd6+ Крc3 19. К:e4+ Крc4
20. Кd6+ Крc3 21. Кb5+ Крc4 22. Кa3+ Крc3 23. Кb1+ Крc4 и вторую пешку уничтожили
И теперь финал - 24. h5 цугцванг Лc3 25. Кa3#
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