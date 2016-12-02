“Вавилонская башня” шахматной композиции. 24-ходовки.

Создание последовательности многоходовых задач с непрерывно возрастающей длиной решения было прервано 23 сентября 2016 г. В том выпуске была продемонстрирована 23-ходовка. Сегодня строительство задачной “башни” будет продолжено показом 24-ходовки. Задач с такой длиной решения в мире известно около 15 штук и при этом многие из них дефектны, так как составлялись в докомпьютерное время.

Григорий Попов, SuperProblem, 2016

#24 6+9

Белые хотят поставить мат - 1. Кc5#? не сразу проходит из-за 1. … dc!. Необходимо вначале уничтожить пешку d6.

Это может сделать только белый король. Но вначале нужно привязать чёрного слона к проходной пешке и взять поле 'd3' под контроль коня.

1. g7 Сf7 2. Кb2 Сe6

Конь теперь временно контролирует поле ‘d3’ и король может отправляться в поход.

Чёрный слон должен всё время контролировать поле ‘g8’.

3. Крe1 Сf7 4. Крf1 Сe6 5. Крg1 Сf7 6. Крh2 Сe6 7. Крh3 Сf7 8. Крh4 Сe6 9. Крg5 Сf7 10. Крf6 Сe6 11. Крe7 Сf7 12. Кр:d6 Сe6

Пешка уничтожена, теперь король возвращается -

13. Крe7 Сf7 14. Крf6 Сe6 15. Крg5 Сf7 16. Крh4 Сe6 17. Крh3 Сf7 18. Крh2 Сe6 19. Крg1 Сf7 20. Крf1 Сe6 21. Крe1 Сf7 22. Крd2 Сe6

23. Кa4 ~ И теперь мат проходит - 24. Кc5#; 22. … Сe8 23. g8К ~ 24. Кf6#