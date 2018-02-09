Шахматные композиторы – учёные. Яниш К. А.
Сегодня завершаем серию “Шахматные композиторы – учёные”.
Последний в этой серии - Карл Андреевич Яниш.
Всем шахматистам, изучающим историю шахмат должно быть знакомо это имя.
Он был профессором математики, но стал знаменитым благодаря теоретическим работам в шахматах и в том числе шахматной композиции.
Карл Андреевич Яниш родился в 1813 году, умер в 1872 – Петербург.
Российский шахматный мастер и теоретик, шахматный композитор, общественный деятель.
Будучи профессором математики, он оставил научно-педагогическую работу и полностью посвятил себя шахматам.
Сильное впечатление на современников произвёл его двухтомный труд «Новый анализ начал шахматной игры».
Его именем назван вариант в испанской партии: «Гамбит Яниша»: 1. e2-e4 e7-e5 2. Кg1-f3 Кb8-c6 3. Сf1-b5 f7-f5.
Яниш занимался и шахматной композицией: разработал теорию составления задач на обратные маты, составил ряд оригинальных этюдов с превращениями пешек в разные фигуры.
Наиболее известна следующая задача Яниша.
Яниш Карл Андреевич, Decouvertes sur le Cavalier (aux Echecs) 1837
Мат в 6 ходов
1. Кc2!+ Крa2 2. Кd4 Крa1 3. Крc2 Крa2 4. Кe2 Крa1 5. Кc1 a2 6. Кb3#
С таким финалом у Яниша есть несколько и других задач.
В последующем многие композиторы всячески развивали идею этой задачи.
У автора этих строк тоже есть небольшая задача с такой концовкой -
Григорий Попов, Мистецькі шахи (Кривий Ріг), 2005
Мат в 5 ходов
Чтобы достичь мата в 5 ходов, приходится жертвовать 2 фигуры -
1. Кa3! b:a3 2. Сa2 Кр:a2 3. Кd3 Крa1 4. Кc1 a2 5. Кb3#
Финал тот же, что и в задаче Яниша
В серии "Шахматные композиторы - учёные" были упомянуты только российские композиторы.
Примерно такой же большой процент учёных и среди зарубежных композиторов.
Занятие шахматной композицией во многом схожа с научной деятельностью.
Чтобы быть успешным в науке или шахматной композиции, надо уметь находить то, что до тебя ещё никто не открыл.
Тут нужны и определённые способности и кропотливый труд...
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии