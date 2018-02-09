Шахматные композиторы – учёные. Яниш К. А.

Сегодня завершаем серию “Шахматные композиторы – учёные”.

Последний в этой серии - Карл Андреевич Яниш.

Всем шахматистам, изучающим историю шахмат должно быть знакомо это имя.

Он был профессором математики, но стал знаменитым благодаря теоретическим работам в шахматах и в том числе шахматной композиции.

Карл Андреевич Яниш родился в 1813 году, умер в 1872 – Петербург.

Российский шахматный мастер и теоретик, шахматный композитор, общественный деятель.

Будучи профессором математики, он оставил научно-педагогическую работу и полностью посвятил себя шахматам.

Сильное впечатление на современников произвёл его двухтомный труд «Новый анализ начал шахматной игры».

Его именем назван вариант в испанской партии: «Гамбит Яниша»: 1. e2-e4 e7-e5 2. Кg1-f3 Кb8-c6 3. Сf1-b5 f7-f5.

Яниш занимался и шахматной композицией: разработал теорию составления задач на обратные маты, составил ряд оригинальных этюдов с превращениями пешек в разные фигуры.

Наиболее известна следующая задача Яниша.

Яниш Карл Андреевич, Decouvertes sur le Cavalier (aux Echecs) 1837

Мат в 6 ходов

1. Кc2!+ Крa2 2. Кd4 Крa1 3. Крc2 Крa2 4. Кe2 Крa1 5. Кc1 a2 6. Кb3#

С таким финалом у Яниша есть несколько и других задач.

В последующем многие композиторы всячески развивали идею этой задачи.

У автора этих строк тоже есть небольшая задача с такой концовкой -

Григорий Попов, Мистецькі шахи (Кривий Ріг), 2005

Мат в 5 ходов

Чтобы достичь мата в 5 ходов, приходится жертвовать 2 фигуры -

1. Кa3! b:a3 2. Сa2 Кр:a2 3. Кd3 Крa1 4. Кc1 a2 5. Кb3#

Финал тот же, что и в задаче Яниша

В серии "Шахматные композиторы - учёные" были упомянуты только российские композиторы.

Примерно такой же большой процент учёных и среди зарубежных композиторов.

Занятие шахматной композицией во многом схожа с научной деятельностью.

Чтобы быть успешным в науке или шахматной композиции, надо уметь находить то, что до тебя ещё никто не открыл.

Тут нужны и определённые способности и кропотливый труд...