Шахматные композиторы – учёные. Владимиров Я.Г.

Яков Георгиевич Владимиров – выдающийся советский и российский шахматный композитор является и известным учёным, кандидатом технических наук. Доцент Московского авиационного института.

Яков Георгиевич родился в 1935 году в Москве. Шахматной композицией занимается с 1955 года. Международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России.

Многократный чемпион мира в командном и личном зачёте.

Активный пропагандист шахматной композиции. Автор более 50 научных работ, в том числе более 10 монографий, более 10 учебников и 12 брошюр («Как решать задачи и этюды», «Творцы шахматной красоты», «1000 приключений на шахматной доске», «1000 шахматных загадок», «1000 шедевров шахматной композиции», «1000 шахматных этюдов», «1000 шахматных задач» и т. д.).

Пример творчества Якова Георгиевича Владимирова -

Probleemblad, 1966, 1-й приз

Мат в 4 хода

1.Kpb1! (2.Лb4+ Kpc5 3.Лb5+ Kpc4 4.Лc5#)

1…Кd7 2.Лc3+! (A) dc 3.Кe3+ (B) fe 4.d3# (C)

1…Лe5 2.Кe3+! (B) fe 3.d3+ (C) ed 4.Лc3# (A)

1…Ke6 2.d3+! (C) ed 3.Лc3+ (A) dc 4.Кe3# (B)

Циклическое чередование вторых-третьих-четвёртых ходов белых в механизме чёрной третьсвязки