Шахматные композиторы – учёные. Умнов Е. И.

Кандидат технических наук Евгений Иванович Умнов – автор многих книг по шахматной композиции.

Исследовал связь композиции с другими видами шахматного творчества

Евгений Иванович Умнов. Родился в 1913 году. Умер в 1989, Москва.

Математик, кандидат технических наук.

Международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции.

Автор фундаментальных трудов по теории и истории шахматных задач, а также темы носящей его имя.

В Интернете можно найти и скачать многие его книги по шахматной композиции.

Пример творчества.

Евгений Иванович Умнов, «Труд» (1947), 1-й приз

Мат в 2 хода

1.Фc6! (~ 2.Ф:d5#)

1. ... Крd4 2.Кf2#;

1. ... Лd4 2.Кg2#;

1. ... Фa2 2.Кc2#;

1. ... Фh3+ 2.Кf5#;

1. ... ef 2.Кc5#

Гармоничная игра «коневых батарей».