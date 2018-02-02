Шахматные композиторы – учёные. Умнов Е. И.
Опубликовано пт, 02/02/2018 - 15:13 пользователем PopovGL
Кандидат технических наук Евгений Иванович Умнов – автор многих книг по шахматной композиции.
Исследовал связь композиции с другими видами шахматного творчества
Евгений Иванович Умнов. Родился в 1913 году. Умер в 1989, Москва.
Математик, кандидат технических наук.
Международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции.
Автор фундаментальных трудов по теории и истории шахматных задач, а также темы носящей его имя.
В Интернете можно найти и скачать многие его книги по шахматной композиции.
Пример творчества.
Евгений Иванович Умнов, «Труд» (1947), 1-й приз
Мат в 2 хода
1.Фc6! (~ 2.Ф:d5#)
1. ... Крd4 2.Кf2#;
1. ... Лd4 2.Кg2#;
1. ... Фa2 2.Кc2#;
1. ... Фh3+ 2.Кf5#;
1. ... ef 2.Кc5#
Гармоничная игра «коневых батарей».
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