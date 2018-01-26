Шахматные композиторы – учёные. Тюлин Ю. Н.
Опубликовано пт, 26/01/2018 - 15:00 пользователем PopovGL
Редко, но бывают и дважды композиторы.
Один из них Юрий Николаевич Тюлин – профессор музыки и шахматный композитор.
Жил и занимался творчеством в Ленинграде – городе учёных шахматных композиторов.
Юрий Николаевич Тюлин, родился в 1893 году, умер в 1978.
Музыковед и композитор.
Профессор Ленинградской Консерватории.
Доктор искусствоведческих наук.
Заслуженный деятель искусств РСФСР.
С 1923г. опубликовал 15 этюдов. Имеет 4 отличия
Пример творчества.
Тюлин Юрий Николаевич, Шахматный листок, 1928
Выигрыш
1. Кb5 g2 2. Лg4 Крa1 3. Кc3 f2 4. Л:g2 f1Ф+ 5. Лe2 Кg6
6. h7 Кh8 7. h4 Кg6 8. h8Ф К:h8 9. h5 Кf7 10. Крa7
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии