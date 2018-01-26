Шахматные композиторы – учёные. Тюлин Ю. Н.

Редко, но бывают и дважды композиторы.

Один из них Юрий Николаевич Тюлин – профессор музыки и шахматный композитор.

Жил и занимался творчеством в Ленинграде – городе учёных шахматных композиторов.

Юрий Николаевич Тюлин, родился в 1893 году, умер в 1978.

Музыковед и композитор.

Профессор Ленинградской Консерватории.

Доктор искусствоведческих наук.

Заслуженный деятель искусств РСФСР.

С 1923г. опубликовал 15 этюдов. Имеет 4 отличия

Пример творчества.

Тюлин Юрий Николаевич, Шахматный листок, 1928

Выигрыш

1. Кb5 g2 2. Лg4 Крa1 3. Кc3 f2 4. Л:g2 f1Ф+ 5. Лe2 Кg6

6. h7 Кh8 7. h4 Кg6 8. h8Ф К:h8 9. h5 Кf7 10. Крa7