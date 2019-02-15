Шахматные композиторы – учёные. Тронов М. В.

Опубликовано пт, 15/02/2019 - 19:29 пользователем PopovGL

Михаил Владимирович Тронов 

 Родился в 1892 г.  умер в 1978 г.

Советский гляциолог и климатолог, Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Томского государственного университета, доктор географических наук.

В молодые годы увлекался составлением задач и этюдов.

Шахматные историки называют Тронова шахматным композитором мирового уровня.

 В 1930-е годы Тронов был чемпионом Сибири и Дальнего Востока по шахматам.

 

Перед Вами задача почти вековой давности

Михаил Владимирович Тронов, “Шахматы” (8/354) 1926, 3 приз

мат в 3 хода

1. Фd3! (2. Фe4 (3. Сb7#)    2. ... d:c5 3. Фe6#)

 1. ... e6 2. Сa8 (3. Ф:d6#) d5 3. c:d5#;

 1. ... e5 2. Фc2 (3. Фa4#)  d:c5 3. Фg6#;

 1. ... d:c5 2. Фg6+ e6 3. Ф:e6#;

 1. ... Лh6/Л:h7 2. c:d6 (3. c5#)  Крb6 3. c5#

 

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