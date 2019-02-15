Шахматные композиторы – учёные. Тронов М. В.

Михаил Владимирович Тронов

Родился в 1892 г. умер в 1978 г.

Советский гляциолог и климатолог, Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Томского государственного университета, доктор географических наук.

В молодые годы увлекался составлением задач и этюдов.

Шахматные историки называют Тронова шахматным композитором мирового уровня.

В 1930-е годы Тронов был чемпионом Сибири и Дальнего Востока по шахматам.

Перед Вами задача почти вековой давности

Михаил Владимирович Тронов, “Шахматы” (8/354) 1926, 3 приз

мат в 3 хода

1. Фd3! (2. Фe4 (3. Сb7#) 2. ... d:c5 3. Фe6#)

1. ... e6 2. Сa8 (3. Ф:d6#) d5 3. c:d5#;

1. ... e5 2. Фc2 (3. Фa4#) d:c5 3. Фg6#;

1. ... d:c5 2. Фg6+ e6 3. Ф:e6#;

1. ... Лh6/Л:h7 2. c:d6 (3. c5#) Крb6 3. c5#