Шахматные композиторы – учёные. Тронов М. В.
Опубликовано пт, 15/02/2019 - 19:29 пользователем PopovGL
Михаил Владимирович Тронов
Родился в 1892 г. умер в 1978 г.
Советский гляциолог и климатолог, Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Томского государственного университета, доктор географических наук.
В молодые годы увлекался составлением задач и этюдов.
Шахматные историки называют Тронова шахматным композитором мирового уровня.
В 1930-е годы Тронов был чемпионом Сибири и Дальнего Востока по шахматам.
Перед Вами задача почти вековой давности
Михаил Владимирович Тронов, “Шахматы” (8/354) 1926, 3 приз
мат в 3 хода
1. Фd3! (2. Фe4 (3. Сb7#) 2. ... d:c5 3. Фe6#)
1. ... e6 2. Сa8 (3. Ф:d6#) d5 3. c:d5#;
1. ... e5 2. Фc2 (3. Фa4#) d:c5 3. Фg6#;
1. ... d:c5 2. Фg6+ e6 3. Ф:e6#;
1. ... Лh6/Л:h7 2. c:d6 (3. c5#) Крb6 3. c5#
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