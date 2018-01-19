Шахматные композиторы – учёные. Сушков Ю. А.

Опубликовано пт, 19/01/2018 - 11:19 пользователем PopovGL

Сегодня очередной учёный и шахматный композитор из Санкт-Петербурга - Юрий Акимович Сушков.

У него через 2 недели знаменательный юбилей – 80 лет.

Юрий Акимович Сушков родился  3 февраля 1938 года в Ленинграде.

Доктор физико-математических наук, профессор.

Международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции.

Автор многих статей по вопросам шахматной композиции.

Любимый жанр – двухходовки.

 

Пример творчества

Сушков Юрий Акимович, “Шахматы в СССР”,  1981, 1 приз

мат в 2 хода

1... Лxd5 2. Кe2(A)#

1... Кxd3 2. Лe4(B)#

 

1. Сc4?? (2. Кe2(A)#)

  1... Сxc3 2. Лe4(B)#

  1...bxc4 2.Фxb6#

  1... Кf4 2. Фxf4#

  1... Кxg2 2. Лd3#  но 1...c1К!

 

1. Кf4! (2. Лe4#(B))

 1...Сxe3 2. Кce2(A)#

 1... Крxe3 2. Фxb6#

 1... Кxf4 2. Фe5#

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Шахматные композиторы - учёные
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