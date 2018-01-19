Шахматные композиторы – учёные. Сушков Ю. А.
Опубликовано пт, 19/01/2018 - 11:19 пользователем PopovGL
Сегодня очередной учёный и шахматный композитор из Санкт-Петербурга - Юрий Акимович Сушков.
У него через 2 недели знаменательный юбилей – 80 лет.
Юрий Акимович Сушков родился 3 февраля 1938 года в Ленинграде.
Доктор физико-математических наук, профессор.
Международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции.
Автор многих статей по вопросам шахматной композиции.
Любимый жанр – двухходовки.
Пример творчества
Сушков Юрий Акимович, “Шахматы в СССР”, 1981, 1 приз
мат в 2 хода
1... Лxd5 2. Кe2(A)#
1... Кxd3 2. Лe4(B)#
1. Сc4?? (2. Кe2(A)#)
1... Сxc3 2. Лe4(B)#
1...bxc4 2.Фxb6#
1... Кf4 2. Фxf4#
1... Кxg2 2. Лd3# но 1...c1К!
1. Кf4! (2. Лe4#(B))
1...Сxe3 2. Кce2(A)#
1... Крxe3 2. Фxb6#
1... Кxf4 2. Фe5#
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