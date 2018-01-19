Шахматные композиторы – учёные. Сушков Ю. А.

Сегодня очередной учёный и шахматный композитор из Санкт-Петербурга - Юрий Акимович Сушков.

У него через 2 недели знаменательный юбилей – 80 лет.

Юрий Акимович Сушков родился 3 февраля 1938 года в Ленинграде.

Доктор физико-математических наук, профессор.

Международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции.

Автор многих статей по вопросам шахматной композиции.

Любимый жанр – двухходовки.

Пример творчества

Сушков Юрий Акимович, “Шахматы в СССР”, 1981, 1 приз

мат в 2 хода

1... Лxd5 2. Кe2(A)#

1... Кxd3 2. Лe4(B)#

1. Сc4?? (2. Кe2(A)#)

1... Сxc3 2. Лe4(B)#

1...bxc4 2.Фxb6#

1... Кf4 2. Фxf4#

1... Кxg2 2. Лd3# но 1...c1К!

1. Кf4! (2. Лe4#(B))

1...Сxe3 2. Кce2(A)#

1... Крxe3 2. Фxb6#

1... Кxf4 2. Фe5#