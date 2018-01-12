Шахматные композиторы – учёные. Сахаров Б. А.
Борис Андреевич Сахаров родился в 1914 году в Санкт- Петербурге, умер в 1973 г, Москва.
Советский шахматный композитор, химик и металлург; мастер спорта СССР и международный арбитр по шахматной композиции, член-корреспондент АН СССР; лауреат Ленинской премии.
С 1963 по 1973 годы — директор Гиредмета.
С 1965 по 1972 годы был председателем Центральной комиссии по шахматной композиции Шахматной федерации СССР.
С 1966 по 1973 — вице-президентом Постоянной комиссии ФИДЕ по шахматной композиции.
С 1935 опубликовал свыше 50 этюдов (большая часть в соавторстве с Ан. Кузнецовым).
Пример творчества Сахарова Б. А.
Сахаров Борис Андреевич, Кузнецов Анатолий Георгиевич, Przyjaźń 1956, 1 приз
Ничья
1. Крc1 a3 2.b7 Крe3 3. Лe4+ К:e4 4.b8Ф Лa2 5. Ф:e5 Лa1+ 6. Ф:a1 Кc3 7. Ф:a3 ba пат
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