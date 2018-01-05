Шахматные композиторы – учёные. Россомахо Я. В.
Шахматные композиторы – учёные. Россомахо Я. В.
В последних выпусках рассматривались шахматные композиторы – ученые с Санкт-Петербурга.
И сегодня очередной петербуржец. Это известный шахматный композитор и учёный –
Россомахо Яков Вульфович.
Яков Вульфович родился в 1935 г. Кандидат технических наук.Международный мастер по шахматной композиции.
Международный арбитр по шахматной композиции. Любимый жанр - двухходовки.
Автор этих строк много лет переписывался с Яковом Вульфовичем, посылая свои задачи в журнал "Задачи и этюды", где он является редактором. А очно познакомился в 2016 году во время Одесского шахматного фестиваля.
На нижнем фото – экскурсия в знаменитый Одесский оперный театр.
Яков Вульфович крайний справа, крайний слева – Олег Перваков – ведущий этюдист мира.
Пример творчества Якова Вульфовича.
Россомахо Яков Вульфович, Шахматы в СССР, 1981, 3 приз
#2 9+7
1. Крb1?(2. Ф:b5#) , но 1... Лd7!
1. Крc1? (2. Лb3#) , но 1... Сg8!
1. Сh4! (2. Сe1#)
1... Л:c6+ 2. К:c6#;
1... B:d3+ 2. К:d3#;
1... Кc4 2. Ф:b5#;
1... Кe4 2. Лb3#
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