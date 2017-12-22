Шахматные композиторы – учёные. Рослов Ю. В.

Сразу несколько шахматных композиторов имеющих учёное звание жили в Ленинграде и (или) живут сейчас в Санкт-Петербурге.

В предыдущем выпуске был ленинградец, доктор наук Попандопуло. Сегодня кандидат физ-мат. наук Рослов Юрий Викторович.

Юрий Викторович Рослов. Родился в 1963, умер в 2015 г., Санкт-Петербург.

Кандидат физико-математических наук.

Известный учёный в области сейсмической томографии.

Составлял этюды, многие из которых имеют отличия.

Пример его творчества -

Юрий Рослов, Russian Team Ch., 1996, 3rd Prize

выигрыш

1. h6 Сe3+ 2. Крf1 Сxh6 3. Лxh6 Крe6 4. f7+! Крe7 5. Лd6! Сh1 6. Крg1 Сe4 7. Лe6+! Крxf7 8. Лxe4 +