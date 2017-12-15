Шахматные композиторы – учёные. Попандопуло А. Н.

Сегодня информация об очередном композиторе имеющем учёное звание.

Это известный специалист многоходового жанра, доктор технических наук - Авенир Николаевич Попандопуло.

Авенир Николаевич Попандопуло, родился в 1920 году, умер в 1988 году в Ленинграде.

Доктор технических наук, профессор.

Советский шахматный композитор; международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции.

С 1937 опубликовал 280 задач, преимущественно многоходовки. Чемпион СССР по разделу многоходовок,

Любимые мотивы многоходовок Попандопуло — систематическое движение фигур, повторение идеи в ряде вариантов.

Пример творчества Авенира Николаевича.

Юбилейный конкурс шахматной секции ГДР, 1965, 1-й приз

1.Сb3! (~ 2.ba и 3.Kb5++)

1…Лf7 2.Кb1+ Крe4 3.Кd2+! ed 4.Кc3+ Крd4 5.Кb1+ Крe4 6.К:d2#

1…c5 2.Кd1+ Крe4 3.Кf2+! ef 4.Кc3+ Крd4 5.Кd1+ Крe4 6.К:f2#

1…K:b4 2.Кa4+ Крe4 3.Кc5+! C:c5 4.Кc3+ Крd4 5.Кa4+ Крe4 6.К:c5#

1…Лh3 2.Кd5+ Крe4 3.Кf6+! gf 4.Кc3+ Крd4 5.Кd5+ Крe4 6.К:f6#

Эта последовательная игра батарей называется механизмом Попандопуло.