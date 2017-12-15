Шахматные композиторы – учёные. Попандопуло А. Н.
Сегодня информация об очередном композиторе имеющем учёное звание.
Это известный специалист многоходового жанра, доктор технических наук - Авенир Николаевич Попандопуло.
Авенир Николаевич Попандопуло, родился в 1920 году, умер в 1988 году в Ленинграде.
Доктор технических наук, профессор.
Советский шахматный композитор; международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции.
С 1937 опубликовал 280 задач, преимущественно многоходовки. Чемпион СССР по разделу многоходовок,
Любимые мотивы многоходовок Попандопуло — систематическое движение фигур, повторение идеи в ряде вариантов.
Пример творчества Авенира Николаевича.
Юбилейный конкурс шахматной секции ГДР, 1965, 1-й приз
1.Сb3! (~ 2.ba и 3.Kb5++)
1…Лf7 2.Кb1+ Крe4 3.Кd2+! ed 4.Кc3+ Крd4 5.Кb1+ Крe4 6.К:d2#
1…c5 2.Кd1+ Крe4 3.Кf2+! ef 4.Кc3+ Крd4 5.Кd1+ Крe4 6.К:f2#
1…K:b4 2.Кa4+ Крe4 3.Кc5+! C:c5 4.Кc3+ Крd4 5.Кa4+ Крe4 6.К:c5#
1…Лh3 2.Кd5+ Крe4 3.Кf6+! gf 4.Кc3+ Крd4 5.Кd5+ Крe4 6.К:f6#
Эта последовательная игра батарей называется механизмом Попандопуло.
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