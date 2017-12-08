Шахматные композиторы – учёные. Платов В. Н.
Опубликовано пт, 08/12/2017 - 09:46 пользователем PopovGL
Многим шахматистам знакомы красивые этюды братьев Платовых.
Один из братьев имел учёное звание. Это Василий Николаевич Платов.
Василий Николаевич Платов родился в 1881 году, умер в 1952, в Москве.
Кандидат медицинских наук.
Шахматный композитор, последователь А. Троицкого.
Редактор отделов этюдов журналов «Шахматное обозрение», «Шахматы» и «64».
С 1903 года опубликовал свыше 200 этюдов, преимущественно в соавторстве с братом Михаилом.
Творчество Платова сыграло важную роль в развитии отечественной школы в этюде.
Ниже приводится этюд, который произвёл большое впечатление на Ленина.
В. и М. Платовы «Ригер тагеблатт», 1909, I приз
выигрыш
1.Сf6 d4 2.Кe2 a1Ф 3.Кc1!! Фa5 4.С:d4+ Кр: d4 5.Кb3+ и белые выигрывают.
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