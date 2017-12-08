Шахматные композиторы – учёные. Платов В. Н.

Многим шахматистам знакомы красивые этюды братьев Платовых.

Один из братьев имел учёное звание. Это Василий Николаевич Платов.

Василий Николаевич Платов родился в 1881 году, умер в 1952, в Москве.

Кандидат медицинских наук.

Шахматный композитор, последователь А. Троицкого.

Редактор отделов этюдов журналов «Шахматное обозрение», «Шахматы» и «64».

С 1903 года опубликовал свыше 200 этюдов, преимущественно в соавторстве с братом Михаилом.

Творчество Платова сыграло важную роль в развитии отечественной школы в этюде.

Ниже приводится этюд, который произвёл большое впечатление на Ленина.

В. и М. Платовы «Ригер тагеблатт», 1909, I приз

выигрыш

1.Сf6 d4 2.Кe2 a1Ф 3.Кc1!! Фa5 4.С:d4+ Кр: d4 5.Кb3+ и белые выигрывают.