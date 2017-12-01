Шахматные композиторы – учёные. Петров Д. Ф.

Чаще всего шахматные композиторы, имеющие учёные звания, специализируются на точных науках.

Это доктора и кандидаты технических и физико-математических наук.

Но есть композиторы имеющие учёные звания и в других науках.

Один из них - Дмитрий Фёдорович Петров.

Дмитрий Фёдорович Петров, родился в 1909 году. Умер в 1987 году, в Новосибирске.

Мастер спорта СССР по шахматной композиции с 1969 г.

Известный советский биолог-цитолог, микробиолог, генетик и растениевод, организатор науки и педагог.

Доктор биологических наук, профессор.

С 1926 года опубликовал около 100 этюдов.

Вот один из них –

«Советский шахматный этюд» (1955)

выигрыш 4+3

1. Кc4? Крd3 2. Лf4 Лg4+ 3. Л:g4 hg =

1. Лe2! Лh1+ 2. Крg3 Кр:b2 3. Сe1+ Крc1 4. Крg2 Крd1 5. Лd2+ Кр:e1 6. Лd4! Лf1 7. Лf4+ -выигрыш