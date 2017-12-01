Шахматные композиторы – учёные. Петров Д. Ф.
Чаще всего шахматные композиторы, имеющие учёные звания, специализируются на точных науках.
Это доктора и кандидаты технических и физико-математических наук.
Но есть композиторы имеющие учёные звания и в других науках.
Один из них - Дмитрий Фёдорович Петров.
Дмитрий Фёдорович Петров, родился в 1909 году. Умер в 1987 году, в Новосибирске.
Мастер спорта СССР по шахматной композиции с 1969 г.
Известный советский биолог-цитолог, микробиолог, генетик и растениевод, организатор науки и педагог.
Доктор биологических наук, профессор.
С 1926 года опубликовал около 100 этюдов.
Вот один из них –
«Советский шахматный этюд» (1955)
выигрыш 4+3
1. Кc4? Крd3 2. Лf4 Лg4+ 3. Л:g4 hg =
1. Лe2! Лh1+ 2. Крg3 Кр:b2 3. Сe1+ Крc1 4. Крg2 Крd1 5. Лd2+ Кр:e1 6. Лd4! Лf1 7. Лf4+ -выигрыш
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