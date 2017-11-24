Шахматные композиторы – учёные. Лидер В. В.

Валентин Викторович Лидер известный композитор, специалист двухходового жанра, кандидат технических наук. Он был представлен на нашем сайте в мае 2015 года своими рассказами о шахматных фигурах. Сегодня повторяем одну из его новелл.

Лидер Валентин Викторович, родился в 1939 году в Москве.

Физик, кандидат физико-математических наук.

Работал в институте кристалографии РАН.

С 1961 г опубликовал более 800 шахматных задач, в основном двухходовок.

Мастер FIDE по шахматной композиции.

По мотивам нескольких своих задач Валентин Викторович сочинил новеллы. Вот одна из них -

Мат в 2 хода

Трудное решение воеводы.

Один из отрядов Болотникова, основательно поредевший в сражении с царским войском, сумел закрепиться на лесистой возвышенности. Отряд под предводительством атамана Орешка (Кр.d4) состоял из горстки пехотинцев (п.с3) и кавалерийской сотни (Кf3). Войско царского воеводы (Кр.b6) имело две пушки (белые ладьи), несколько пехотных дружин (белые пешки) и двух отрядов тяжелой кавалерии (белые кони).

Несмотря на то, что пехота разбойников вместе с атаманом были окружены, царские войска имели ограниченные возможности для маневра. Причиной тому были не только особенность местности и не совсем удачный выбор воеводой позиций для пехотных отрядов, но и тем, что кавалерия была лишена мобильности, так как должна была в любую минуту быть готовой перекрыть возможные пути прорыва окружения на северном и восточном направлениях (поля d5 и е4 соответственно). Отряд стрельцов (слон h1), присланный по просьбе воеводы для прикрытия маневра конницы, был блокирован легкой кавалерией неприятеля.

Стрелецкий сотник был готов одним ударом покончить с кавалерией бунтовщиков, но воевода осаживал его, поскольку не хотел создать для себя патовую ситуацию (С:f3=), когда лавры победителя должны будут достаться не ему, а выскочке-сотнику. Он сам должен выполнить высочайшее повеление: доставить ко двору атамана живым или мертвым!

Однако теперь для ухода из под удара стрельцов кавалерийский отряд разбойников должен был постоянно маневрировать. При этом у воеводы начали возникать возможности использовать свою конницу для нанесения решающего удара. Но попытки разблокировать «коридоры» для кавалерийской атаки путем передислокации пехотных отрядов не принесли успеха, так как маневренная легкая кавалерия противника успевала вовремя появиться в нужном месте для ликвидации угрозы жизни атамана: 1.b4? Kd2!, 1.e7? Kg5!, 1.f6? Kh4!.

Передислокация пушки для нанесения флангового удара (1.Ла2? с угрозой 2.Лф4х) давала шанс конному отряду (Кс2) на успех в случае ликвидации кавалерией разбойников возникшей угрозы (1…Кd2 (Кe5) 2.Кс2х), однако создавала риск выхода противника из окружения через поле с2.

После долгих раздумий воевода принял трудное решение: пожертвовать отрядом d5, и нанести разящий удар поручить не кавалерии, а пехотному отряду на поле е3, недосягаемом для неприятельской конницы (1…К~ 2.е3х). Кавалерийский же отряд (Ке3) должен был совершить маневр, обеспечивающий прикрытие артиллерийской команды на поле d6. Поэтому 1.Кс4! (цугцванг). Увидев приближающуюся пехоту, атаман смял оставленный без прикрытия отряд воеводы (пешка d5), но был расстрелян пушкой с5: 1…Кр.:d5 2.Лd6х.