Шахматные композиторы – учёные. Ларин Р. М.

Год назад умер замечательный шахматный композитор и видный учёный Рудольф Михайлович Ларин. Этот выпуск посвящается ему.

Рудольф Михайлович Ларин родился в 1940 году. Умер 27 октября 2016 г.

Жил в Новосибирске. Кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств.

Работал в Институте математики со времени его основания.

Мастер спорта по шахматной композиции.

Внёс большой вклад в развитие шахматной композиции в России.

Составлял задачи во всех жанрах, предпочтение отдавал многоходовкам.

Ему нравились многоходовки автора этих строк, особенно логические и популярного жанра.

Будучи судьёй разных международных конкурсов всегда давал им высокие отличия.

Вот пример творчества Рудольфа Михайловича.

“Задачи и этюды”, 2001, 1 приз

мат в 6 ходов

1. Фg3? g1Ф!

1. Фa8 a4 2. Лe7 Крxh2 3. Фb8+ Крh1 4. Фg3 g1К 5. Лe1 h2 6. Фf3#;

1... Крxh2 2. Фb8+ Крh1 3. Фg3 g1Ф 4. Фxh3+ Фh2 5. Фf1+ Фg1 6. Лh7#;

1... Крg1 2. Лe7 Крf2 3. Фe4 Крg1 4. Фg4 c4 5. Лe1+ Крxh2 6. Фf4#