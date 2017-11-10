Шахматные композиторы – учёные. Гуляев А. П.

В России были только 2 человека, имевших высшие звания и в науке и в шахматной композиции.

Первый из них – Брон Владимир Акимович. О нём уже рассказывалось ранее.

Вторым был Александр Павлович Гуляев. Краткая информация о нём приводится сегодня.

Александр Павлович Гуляев родился в 1908 году в Санкт-Петербурге.

Прожил долгую плодотворую жизнь, умер в 1998 году в Москве.

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Автор более 400 научных работ, в том числе учебников. Работал в Центральном научно-исследовательском институте чёрной металлургии заместителем директора института и в других должностях. Создал лабораторию проблем металловедения.

Международный гроссмейстер и международный арбитр по шахматной композиции. Председатель Центральной комиссии по шахматной композиции (1945—1950). Один из учредителей Постоянной комиссии ФИДЕ по шахматной композиции (Будапешт, 1956).

Автор ряда книг по вопросам задачной и этюдной композиции. С 1924 опубликовал около 600 задач и этюдов, из них свыше 350 отмечены отличиями (в том числе свыше 120 первыми призами). Имеет 83,67 балла в Альбомах ФИДЕ.

С 1958 года публиковался под псевдонимом: Александр Павлович Грин

Пример его творчества.

1-2-й призы Конкурс, посвящённый 16-му чемпионату СССР по шахматам, 1948

Не проходит 1.Сh7? из-за Фc1!, и 1.Сc2? из-за Фg1!

Поэтому 1.Сb1! с угрозой 2.Кb3#,

1…Фd4 2.Кd7#

1…Кe4 2.Кd3#

1…Ф:b1 2.Фc3#,

1…С:b1 2.Ф:a1#

1…К:b1 2.Фe1#