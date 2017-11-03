Шахматные композиторы – учёные. Грольман Л. В.

Шахматных композиторов, имеющих учёное звание, насчитывется очень много.

Но на этих страницах рассматриваться будут только российские или известные советские.

Есть и в Белгородской области учёные, которые увлекались или увлекаются композицией.

Например, в выпуске за 1 февраля 2015 года упоминаются белгородские кандидаты наук, много сделавшие для развития шахмат и в том числе шахматной композиции - Евгений Бриных, Борис Петрович Скворцов.

Ну а сегодня короткое знакомство с Львом Владимировичем Грольманом из Казани.

Лев Владимирович Грольман, родился в 1941 году, в Казани — советский, российский шахматный композитор. Кандидат технических наук. Заслуженный изобретатель России и Татарстана. Лауреат Государственной премии.

Л. В. Грольман посвятил свою научно-производственную деятельность разработке порохов и зарядов для самых различных видов вооружения, защитил кандидатскую диссертацию и в настоящее время является начальником лаборатории в ГосНИИ химических продуктов.

Шахматной композицией Л. В. Грольман начал заниматься ещё в школьные годы.

Серьёзное занятие шахматной композицией следует отнести к середине 80-х годов.

Составляет задачи разных жанров. Международный мастер по шахматной композиции

Лев Грольман, Магаданская правда, 1991, 1 приз

мат в 3 хода

1. Фh8! [2. Фb8#]

1. ... d:c6 2. Фb8+ Крa6 3. Фb6#;

1. ... Фb3 2. Фa8+ Кр:a8 3. Лa6#;

1. ... Фd6+ 2. e:d6 d:c6 3. Фa1#;

1. ... Фb1 2. Фa8+ Кр:a8 3. Лa6#;

1. ... Фb5 2. Лa6+

2. ... Кр:a6 3. Фa8#;

2. ... Ф:a6 3. Фb8#