Шахматные композиторы – учёные. Гербстман А.О.

Продолжаем знакомство с известными шахматными композиторам – учёными.

Не зря считается, что шахматная композиция самый умный, интеллектуальный вид спорта.

Примерно каждый десятый является учёным. Сегодня очередной учёный композитор - Гербстман А.О..

Александр Осипович Гербстман родился в 1900 году в Ростове-на-Дону.

Умер в 1982 году в Швеции, где он жил с 1980 года.

Международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции.

Доктор филологических наук, профессор. Шахматный литератор.

Его работу "Шахматный этюд в СССР" (М., 1934) тогдашний чемпион мира А. А. Алехин назвал своей "настольной книгой".

С 1924 года опубликовал свыше 300 этюдов, многие из которых отмечены отличиями.

Пример творчества –

Александр Гербстман, Избранные этюды, 1963

Выигрыш

1.d6! ed 2.Ce6+ d5! (самоликвидация пешки — один из самых распространённых приёмов при игре на пат)

3.С:d5+ Крb2 4.Л:b7+ (беря под удар чёрного слона) Кра1!

5.С:а2 Сg8! (если белые возьмут слона, чёрным пат и ничья. Белый слон должен отступить таким образом, чтобы стать под защиту своей ладьи, то есть на b3 или на f7. Однако в случае 6.Cb3 чёрные добиваются пата: 6…Cd5+! 7.C:d5 пат, поэтому остаётся один вариант)

6.Сf7! с выигрышем.