Шахматные композиторы – учёные. Брон В. А.

Продолжаем знакомство с шахматными композиторами, которые имели учёные степени – кандидата наук или доктора наук. Сегодня один из сильнейших шахматных композиторов и один из видных учёных в своей области – Владимир Акимович Брон.

Владимир Акимович Брон родился ещё в царское время, в 1909 году в Херсонской губернии, Российской империи. Умер в 1985 году, в Свердловске. Международный гроссмейстер и судья международной категории по шахматной композиции.

Он был и сильным шахматистом I категории, впоследствии кандидат в мастера спорта.

Основная профессия - специалист по огнеупорным материалам, доктор технических наук с 1963 г. Начал составлять этюды и задачи в 1924 году, в 15-летнем возрасте. Вскоре стал первым крупным этюдистом Украины. После войны жил в Свердловске. Брон — автор более 500 этюдов и почти 600 задач (преимущественно трёхходовок). Около 300 этюдов и задач Брона получили отличия на шахматных конкурсах, в том числе 130 призов (более 50 — первых, и почти 50 — вторых). В Альбомах ФИДЕ имеет 146,83 балла – это двойная гроссмейстерская норма! Только с десяток композиторов имеют схожие баллы.

Вот пример творчества Владимира Акимовича Брона -

“Шахматный листок”, 1927

Выигрыш

Решение:

1. Лc7-c8! Фf8-a3

2. Кf5-d4+ Крb5-b6

3. Лc8-b8+ Крb6-c5

4. Лb8-b5+ Крc5-d6

5. Лb5-d5+ Крd6-e7

6. Лd5-a5! Фa3:a5

7. Кd4-c6+ с выигрышем

О нём можно поподробнее узнать на сайте РШФ- http://ruchess.ru/persons_of_day/vladimir_bron_pd/