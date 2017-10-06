Шахматные композиторы – учёные. Банный Д.А.

Шахматная композиция, это умственный спорт.

Среди шахматных композиторов много представителей самых разных умственных профессий – программистов, юристов, журналистов и т.д.

Примерно каждый десятый шахматный композитор является кандидатом или доктором наук.

Начиная с сегодняшнего дня будет организован цикл выпусков, посвящённых учёным композиторам живущим или жившим на постсоветском пространстве

Рассматривать будем в алфавитном порядке и первый шахматный композитор с учёным званием, это Дмитрий Николаевич Банный – кандидат технических наук

Дмитрий Николаевич Банный.

Родился в 1932 году, в Харькове. Умер в 1997 году в Москве.

Советский шахматный композитор; мастер спорта СССР по шахматной композиции.

Математик, кандидат технических наук. С 1960 опубликовал свыше 240 композиций разных жанров, в том числе 180 двухходовок. На конкурсах удостоен свыше 150 отличий (35 первых призов). Финалист 6 личных чемпионатов СССР по двухходовкам, в том числе 3-е место в 8-м (1967) и в 12-м (1976). Чемпион Москвы по двухходовкам (1986).

Любимый жанр в шахматной композиции — двухходовки.

В Альбомах ФИДЕ имеет 19,5 баллов.

Автор темы, носящей его имя. Тема Банного звучит так –

Механизм перемены функции хода, в котором вступительные ходы и опровержения двух попыток(фаз) образуют в третьей фазе идейные варианты по принципу чередования.

Вот пример этой темы.

Банный Дмитрий Николаевич, “Шахматы в СССР”, (11/81) 1972

#2 7+4

1.e3[C]? zz

1... Крd3/К~ 2. Фf1#[D];

1... Кd3[c] 2. Кd2#[A], но 1... Кc6[b]!

1.e4[E]? zz

1... Крd3/К ~ 2. Фf1#[D];

1... Кd3[c] 2. Сd5#[B], но 1... Кxf3[a]!

1. Фf1[D]! (2. Фc1#)

1... Кxf3[a] 2. e3#[C];

1... Кc6[b] 2. e4#[E];

1... Кd3[c] 2. exd3#[F]

Наглядно видно, как меняются функции разных ходов, образуя занимательную алгебру.

Тема эта очень популярна у двухходовиков.