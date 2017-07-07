Самые короткие партии на пат. Часть 4

В предыдущем выпуске были продемонстрированы кратчайшие партии с патом сразу и белым и чёрным. Возникает вопрос – а какое максимальное число фигур можно запатовать?

Естественно, если речь идёт об одной стороне, то ответ очевиден.

Ещё Сэмюэль Лойд придумал кратчайшую партию для патования всех 16 белых фигур. Аналогично можно запатовать и все чёрные фигуры.

Но все 32 фигуры невозможно запатовать. Можно обездвижить максимально 26 фигур.

Вот примерные партии.

1. e4 d5 2. a3 h6 3. Кe2 Кd7 4. Кec3 Кdf6 5. Кa2 Кh7 6. c3 f6 7. b4 g5 8. g4 b5 9. h4 a5 10. f4 c5 11. h5 a4 12. Сc4 Сf5 13. ef dc 14. Лh3 Лa6 15. Фe2 Фd7 16. Крd1 Крf7 17. Крc2 Крg7 18. Крb2 Фd3 19. Фe6 Л:e6 20. Л:d3 cd 21. fe c4 22. f5 пат

Пат в этой партии достигается фактически за 22 хода белых и за 20 ходов чёрных. Это из-за того, что и чёрному королю ближе до поля 'g7', чем белому до 'b2' и чёрный ферзь сразу может попасть на поле 'd3', в отличие от белого ферзя, попадающему на 'e6' за 2 хода. Поэтому, в партии присутствует ненужный "выжидательный" ход - 15. ... Фd7

Можно построить за такое же количество ходов и зеркально-симметричную позицию финального пата.

1. d4 e5 2. h3 a6 3. Кd2 Кe7 4. Кdf3 Кec6 5. Кh2 Кa7 6. f3 c6 7. g4 b5 8. d5 e4 9. a4 h5 10. a5 h4 11. Сh6 gh 12. Фd4 f5 13. Ф:h8 Фf6 14. b4 Ф:a1+ 15. Крf2 Крd8 16. c4 Крc7 17. Ф:f8 Фg7 18. Ф:g7 Крb7 19. Фg5 hg 20. c5 f4 21. d6 e3+ 22. Крg2 пат.

И опять, пат для 26 фигур на том же 22-м ходу белых!

Есть в шахматах понятие ценность фигур или вес фигур.

Ниже представлена партия заканчивающаяся самым “весомым” патом.

Так как пришлось ещё превращать пару пешек в слоно, то и ходов потребовалось на десяток больше.

1. e4 d5 2. Кc3 Кf6 3. Кa4 Кh5 4. Кb6 Кg3 5. hg ab 6. Лh4 Сg4 7. Л:g4 h5 8. a4 h4 9. a5 h3 10. a6 h2 11. a7 hgС 12. abС Лg8 13. e5 b5 14. Л4a4 b6 15. Л4a2 Лa4 16. Сc4 Л:c4 17. Лb1 Лh4 18. f4 Сe3 19. f5 Лh7 20. Фf3 Сh6 21. Крd1 c5 22. Сd6 c4 23. Сa3 Фd6 24. b4 g5 25. Фc3 Фf6 26. Фa1 Фh8 27. c3 f6 28. Крc2 Крf7 29. Крb2 Крg7 30. e6 d4 31. g4 d3 32. g3 пат

Здесь также общее число фигур равно 26.