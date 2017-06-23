Самые короткие партии на пат. Часть 2

Продолжаем знакомство с кратчайшими партиями на пат.

Сегодня патоваться будут белые фигуры.

Сэмюэль Лойд

1.d4 d6 2. Фd2 e5 3. a4 e4 4. Фf4 f5 5. h3 Сe7 6. Фh2 Сe6 7. Лa3 c5 8. Лg3 Фa5+ 9. Кd2 Сh4 10.f3 Сb3 11. d5 e3 12. c4 f4 пат.

Если допустить взятия, то запатовать белых можно на 2 хода раньше.

Евгений Гик придумал партию, в которой белые патуются на 10 ходу.

Евгений Гик, "Шахматы и математика"(Библиотечка "Квант",24),1983 г.

1. h4 d5 2. c4 dc 3. Фb3 cb 4. ab e5 5. Лa4 Ф:h4 6. e4 Ф:h1 ﻿﻿7. g4 С:g4 8. Кf3 С:f3 9. Кa3 С:a3 10. Лb4 С:b4, пат.