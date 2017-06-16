Самые короткие партии на пат. Часть 1

В шахматной композиции бывают произведения с самыми разными заданиями. Например, в ретроанализе популярны КДП – кратчайшие доказательные партии. В настоящее время самая длинная доказательная партия равна 58,5 ходов. Родоначальником в придумывании кратчайших партий для достижения каких-то целей можно считать Сэмюэля Лойда.

Сегодня будут рассмотрены партии, в которых за минимальное число ходов достигается пат чёрным.

Вот рекордная партия -

Сэмюэль Лойд, 1866

1.e2-е3 а7-а5 2. Фd1-h5 Ла8-а6 3. Фh5:а5 h7-h5 4. Фа5:с7 Ла6-h6 5. h2-h4 f7-f6 6. Фс7:d7+ Крe8-f7

7. Фd7:b7 Фd8-d3 8. Фb7:b8 Фd3-h7 9. Фb8:с8 Крf7-g6 10. Фс8-е6 пат.

Как видите, Лойду удалось “упаковать” чёрных за 19 полуходов.

Превзойти рекорд никому не удалось. Были только повторения рекорда.

Frederick Rhine

1. d4 c5 2. dc f6 3. Ф:d7+ Крf7 4. Ф:d8 Сf5 5. Ф:b8 h5 6. Ф:a8 Лh6 7. Ф:b7 a6 8. Ф:a6 Сh7 9. h4 Крg6 10. Фe6 пат.

Основное отличие в том, что на поле 'h7' запатован слон и ладьи на h8 нет.

Автор многих популярных шахматных книг Евгений Гик сам повторил рекорд Лойда.

Евгений Гик, "Шахматы и математика" (Библиотечка "Квант",24)1983 г.

1.c2-c3 d7-d5 2. Фd1-b3 h7-h5 3. Фb3:b7 Сc8-f5 4. Фb7:a7 Сf5-h7 5. Фa7:b8 Ла8-а6 6. Фb8:c7 Ла6-h6 7. h2-h4 f7-f6

8. Фс7:d8+ Крe8-f7 9. Фd8:d5+ Крf7-g6 10. Фd5-е6 пат.

Вместо лойдовского ферзя на 'h7' у Гика замурован слон.

Может кто из вас сможет побить рекорд Лойда и запатует чёрных за 9 ходов?