С Новым 2021 годом!

Пандемия повлияла на всю спортивную жизнь во всём мире. В том числе и на очные соревнования по шахматам. Казалось бы на шахматную композицию не должна бы повлиять пандемия, потому что занимаемся и так изолированно друг от друга. Но сейчас проходит 11 командный чемпионат мира и отменили планируемые в ноябре 2020 сборы команды России. Под вопросом сборы и весной. Но в целом 2020 оказался насыщенным для автора этих строк различными событиями.

Был директором всероссийского заочного конкурса решений и директором матча городов героев к 75-летию Победы. Побеждал в различных конкурсах решений, например Московском конкурсе, в Кубке FIDE – бронза.

Также много было судейской работы. Ещё не закончено судейство Альбома FIDE – где надо присудить около тысячи многоходовок периода 2016-2018.

Приходится проводить и конкурсы решений композиций, где компьютер не сможет помочь.

Например, перед Вами задача Лойда 1860 г

Белые берут обратно свой последний ход и дают мат в 1 ход.

Решается она так. Возвращается пешка на a7 и чёрный слон на b8.

То есть возвращается ход - a7xb8С,

И вместо этого делается ход - a7-a8Ф(С).

Попробуйте сами решить подобное задание -

Белые берут обратно свой последний ход и дают мат в 1 ход.

Здесь несколько возможных решений, а не одно.