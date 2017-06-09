Рекорды шахматной композиции. Задачи на обратный мат. Дополнение 4
Опубликовано пт, 09/06/2017 - 10:11 пользователем PopovGL
В шахматной композиции существует ряд особых ходов.
И один из композиторов предложил тему, в которой встречаются все они.
Удалось этого достигнуть только в жанре ретроанализа и обратных матов.
Вот как это выглядит в обратных матах.
Peter Hoffmann, Die Schwalbe 08/2007, Thematurnier, 1 Preis
s#8 12+5
1. f8Ф+ Крe6
2. d8Л b6
3. Л:d5 b:c5
4. Л d8+ c4
5. b4 c:b3 e.p.
6. Сa3 b:a2
7. 0-0-0 a1С
8. Сb2 Сa:b2#;
7. ... a1К 8. Ф:b3+ К:b3#
таск Кейма –
комбинация эксцельсиора, суммарно четыре разных превращения (в Ф, Л, С, К) [AUW], рокировка и взятие на проходе,
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