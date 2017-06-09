Рекорды шахматной композиции. Задачи на обратный мат. Дополнение 4

Опубликовано пт, 09/06/2017 - 10:11 пользователем PopovGL

В шахматной композиции существует ряд особых ходов.

И один из композиторов предложил тему, в которой встречаются все они.

Удалось этого достигнуть только в жанре ретроанализа и обратных матов.

Вот как это выглядит в обратных матах.

 

Peter Hoffmann, Die Schwalbe 08/2007, Thematurnier,  1 Preis

s#8                          12+5

1. f8Ф Крe6 

2. d8Л    b6 

3. Л:d5   b:c5

4. Л d8+  c4 

5. b4        c:b3 e.p.

6. Сa3     b:a2 

7. 0-0-0    a1С

8. Сb2   Сa:b2#;

7. ...         a1К  8. Ф:b3+ К:b3#

таск Кейма

комбинация эксцельсиора, суммарно четыре разных превращения (в Ф, Л, С, К) [AUW], рокировка и взятие на проходе,

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