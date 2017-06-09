Рекорды шахматной композиции. Задачи на обратный мат. Дополнение 4

В шахматной композиции существует ряд особых ходов.

И один из композиторов предложил тему, в которой встречаются все они.

Удалось этого достигнуть только в жанре ретроанализа и обратных матов.

Вот как это выглядит в обратных матах.

Peter Hoffmann, Die Schwalbe 08/2007, Thematurnier, 1 Preis

s#8 12+5

1. f8Ф+ Крe6

2. d8Л b6

3. Л:d5 b:c5

4. Л d8+ c4

5. b4 c:b3 e.p.

6. Сa3 b:a2

7. 0-0-0 a1С

8. Сb2 Сa:b2#;

7. ... a1К 8. Ф:b3+ К:b3#

таск Кейма –

комбинация эксцельсиора, суммарно четыре разных превращения (в Ф, Л, С, К) [AUW], рокировка и взятие на проходе,