Рекорды шахматной композиции. Задачи на обратный мат. Дополнение 3

Опубликовано пт, 02/06/2017 - 20:40 пользователем PopovGL

В предыдущих выпусках были показаны обновленные рекорды в обратных матах в 2017 году на множественные превращения в чёрного коня и чёрного слона.

В этом выпуске новый рекорд для превращения в чёрного ферзя.

Григорий Попов, SuperProblem, 2017

S#6                                    (8+10)

Если бы не было белого слона d7, то решало бы - 1. Л:c6+ Сc6#.

Слона нужно увести и есть только 1 поле для него – ‘h3’.

Почему остальные не подходят – додумайте сами.

1. Сh3!(2. Л:c6+ Сc6#) c  2. К:c1 bc1Ф  3. Ф:c1 Сd4 4. С:d4 dc  5. Лa2+ Фa3   6. Л:c6+ Сc6#;

4...        dc1Л  5. Л:c6+ Л:c6  6. Сc8+ Л:c8#

3 последовательных превращения в чёрного ферзя.

 

Рекорд для превращения в чёрную ладью остаётся прежним - 

Григорий Попов,  “Задачи и этюды”, 2009

S#13                   12+12

 1. Сd4(2. g6+ hg#)  g1Л   2. К:g1  fgЛ  3. С:g1  d1Л  4. Сd4   Лg1  5. С:g1  c1Л    6. Сd4     Лg1 7. С:g1  b1Л

 8. Сd4   Лg1 9. С:g1  a1Л  10. Сd4   Лg1   11. С:g1    Л:e8   12. Сd4    Л~   13. g6+     hg #

 

         6 последовательных превращений в чёрную ладью

 

            Таким образом, все рекорды в обратных матах на превращения в чёрную фигуру пока-что принадлежат одному автору.

 

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