Рекорды шахматной композиции. Задачи на обратный мат. Дополнение 3

В предыдущих выпусках были показаны обновленные рекорды в обратных матах в 2017 году на множественные превращения в чёрного коня и чёрного слона.

В этом выпуске новый рекорд для превращения в чёрного ферзя.

Григорий Попов, SuperProblem, 2017

S#6 (8+10)

Если бы не было белого слона d7, то решало бы - 1. Л:c6+ Сc6#.

Слона нужно увести и есть только 1 поле для него – ‘h3’.

Почему остальные не подходят – додумайте сами.

1. Сh3!(2. Л:c6+ Сc6#) c1Ф 2. К:c1 bc1Ф 3. Ф:c1 Сd4 4. С:d4 dc1Ф 5. Лa2+ Фa3 6. Л:c6+ Сc6#;

4... dc1Л 5. Л:c6+ Л:c6 6. Сc8+ Л:c8#

3 последовательных превращения в чёрного ферзя.

Рекорд для превращения в чёрную ладью остаётся прежним -

Григорий Попов, “Задачи и этюды”, 2009

S#13 12+12

1. Сd4(2. g6+ hg#) g1Л 2. К:g1 fgЛ 3. С:g1 d1Л 4. Сd4 Лg1 5. С:g1 c1Л 6. Сd4 Лg1 7. С:g1 b1Л

8. Сd4 Лg1 9. С:g1 a1Л 10. Сd4 Лg1 11. С:g1 Л:e8 12. Сd4 Л~ 13. g6+ hg #

6 последовательных превращений в чёрную ладью

Таким образом, все рекорды в обратных матах на превращения в чёрную фигуру пока-что принадлежат одному автору.