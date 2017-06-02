Рекорды шахматной композиции. Задачи на обратный мат. Дополнение 3
В предыдущих выпусках были показаны обновленные рекорды в обратных матах в 2017 году на множественные превращения в чёрного коня и чёрного слона.
В этом выпуске новый рекорд для превращения в чёрного ферзя.
Григорий Попов, SuperProblem, 2017
S#6 (8+10)
Если бы не было белого слона d7, то решало бы - 1. Л:c6+ Сc6#.
Слона нужно увести и есть только 1 поле для него – ‘h3’.
Почему остальные не подходят – додумайте сами.
1. Сh3!(2. Л:c6+ Сc6#) c1Ф 2. К:c1 bc1Ф 3. Ф:c1 Сd4 4. С:d4 dc1Ф 5. Лa2+ Фa3 6. Л:c6+ Сc6#;
4... dc1Л 5. Л:c6+ Л:c6 6. Сc8+ Л:c8#
3 последовательных превращения в чёрного ферзя.
Рекорд для превращения в чёрную ладью остаётся прежним -
Григорий Попов, “Задачи и этюды”, 2009
S#13 12+12
1. Сd4(2. g6+ hg#) g1Л 2. К:g1 fgЛ 3. С:g1 d1Л 4. Сd4 Лg1 5. С:g1 c1Л 6. Сd4 Лg1 7. С:g1 b1Л
8. Сd4 Лg1 9. С:g1 a1Л 10. Сd4 Лg1 11. С:g1 Л:e8 12. Сd4 Л~ 13. g6+ hg #
6 последовательных превращений в чёрную ладью
Таким образом, все рекорды в обратных матах на превращения в чёрную фигуру пока-что принадлежат одному автору.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии