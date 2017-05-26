Рекорды шахматной композиции. Задачи на обратный мат. Дополнение 2

Следующий улучшенный в 2017 году рекорд на превращения, это последовательные превращения в чёрного слона.

Теперь рекорд равен 5 превращениям.

Григорий Попов, SuperProblem, 2017

S#7 (10+12)

В этой позиции план белых состоит в следующем.

Нужно создать такую угрозу – Фd4+ и чёрные защищаясь вынуждены будут бить ладьёй с матом белому королю.

Но куда пойти первым ходом ферзём? Есть ложный след -

Ошибочно 1. Фf6? или Фh8?, из-за fg1С! 2. Л:g1 hg1С!

И теперь ничего не даёт 3. Фd4+ С:d4! – мата нет.

Решает только -

1. Фb6!(2. Фd4+ Л:d4#) fg1С 2. Л:g1 hg1С 3. Ф:g1 ba1С 4. Ф:a1 g1С 5. Ф:g1 a1С 6. Ф:a1

и теперь на любой ход чёрных следует - 7. Фd4+ Л:d4#.

Чёрные могут превращать пешки в слонов и в другой последовательности –

1. … ba1С 2. Л:b1 …. ; 2. … ba1С 3. Л:b1 …., но это их не спасает

В итоге 5 последовательных превращений в чёрного слона.