Рекорды шахматной композиции. Задачи на обратный мат. Дополнение 2

Опубликовано пт, 26/05/2017 - 13:44 пользователем PopovGL

Следующий улучшенный в 2017 году рекорд на превращения, это последовательные превращения в чёрного слона.

Теперь рекорд равен 5 превращениям.

Григорий Попов, SuperProblem, 2017

S#7                                    (10+12)

В этой позиции план белых состоит в следующем.

Нужно создать такую угрозу – Фd4+ и чёрные защищаясь вынуждены будут бить ладьёй с матом белому королю.

Но куда пойти первым ходом ферзём?  Есть ложный след -

Ошибочно 1. Фf6? или Фh8?,  из-за  fg1С!  2. Л:g1 hg1С!

И теперь ничего не даёт 3. Фd4+ С:d4! – мата нет.  

Решает только -

1. Фb6!(2. Фd4+ Л:d4#) fg   2. Л:g1 hg  3. Ф:g1 ba  4. Ф:a1 g1С  5. Ф:g1 a 6. Ф:a1 

и теперь на любой ход чёрных следует -    7. Фd4+ Л:d4#.

Чёрные могут превращать пешки в слонов и в другой последовательности –

1. … ba1С 2. Л:b1 …. ;    2. … ba1С 3. Л:b1 ….,  но это их не спасает

 

В итоге 5 последовательных превращений в чёрного слона.

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