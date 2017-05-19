Рекорды шахматной композиции. Задачи на обратный мат. Дополнение 1

Опубликовано пт, 19/05/2017 - 17:04 пользователем PopovGL

Переходим к жанру обратного мата. Напомню, что в самоматах белые вынуждают чёрных дать мат белому королю. В них тоже особый интерес представляют задачи на множественные превращения. В этом, 2017 году, были улучшены сразу 3 рекорда на последовательные превращения в одну и ту же фигуру. 

Григорий Попов, SuperProblem, 2017

S#15                     13+11

1. Л:h1!  белые грозят - 2. Л1h7  ~   3. Лe6+ de#.

Превращение чёрных пешек в ферзей не спасает их.

Помогает только превращение в коней, которые шахами с ‘e3’ и ‘c3’ могут разрушить матовую клетку белого короля.

1. … gfК       2. Л:f1 b3   3. Лh1 b1К  4. Л:b1 b2

5. Лh1 b 6. Л:b1 b4   7. Лh1 d  8. Л:d1 b3 

9. Лh1 f  10. Л:f1 b2 11. Лh1 b 12. Л:b1 Сa6

13. Лh1 Сb5 14. Л1h7 Сa4  15. Лe6+ de#; 

14. … Сc4+ 15. dc zz dc#

 

6 последовательных превращений в чёрного коня

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