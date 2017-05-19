Рекорды шахматной композиции. Задачи на обратный мат. Дополнение 1
Переходим к жанру обратного мата. Напомню, что в самоматах белые вынуждают чёрных дать мат белому королю. В них тоже особый интерес представляют задачи на множественные превращения. В этом, 2017 году, были улучшены сразу 3 рекорда на последовательные превращения в одну и ту же фигуру.
Григорий Попов, SuperProblem, 2017
S#15 13+11
1. Л:h1! белые грозят - 2. Л1h7 ~ 3. Лe6+ de#.
Превращение чёрных пешек в ферзей не спасает их.
Помогает только превращение в коней, которые шахами с ‘e3’ и ‘c3’ могут разрушить матовую клетку белого короля.
1. … gfК 2. Л:f1 b3 3. Лh1 b1К 4. Л:b1 b2
5. Лh1 b1К 6. Л:b1 b4 7. Лh1 d1К 8. Л:d1 b3
9. Лh1 f1К 10. Л:f1 b2 11. Лh1 b1К 12. Л:b1 Сa6
13. Лh1 Сb5 14. Л1h7 Сa4 15. Лe6+ de#;
14. … Сc4+ 15. dc zz dc#
6 последовательных превращений в чёрного коня
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