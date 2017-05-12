Рекорды шахматной композиции. Задачи на кооперативный мат. Дополнение 2

Квартет превращений может осуществляться как в 4-х вариантах, так и последовательно. Но белый последовательный квартет превращений осуществить в коопматах вряд ли возможно, так как обычно для мата хватает и одного превращения и непонятны мотивации остальных превращений. А вот последовательный квартет чёрных превращений(Allumwandlung) довольно популярен в жанре кооперативного мата.

Alessandro Belleli R. Besso, Fairy Chess Review, 1941

h#7 (2+10)

1. a1Ф+ kc2 2. Фe5 Крb1 3. Фb5 axb5 4. e1С b6 5. f1Л b7 6. Крf2 b8Ф 7. g1К Фh2#

Первый известный чёрный Alumwandlung

Zdravko Maslar, Slavko Maslar, Probleemblad, 1960

h#8 (2+9)

1. d1С Крa1 2. Сb3 axb3 3. e1К b4 4. f1Ф b5 5. Фc4 b6 6. Фc7 bxc7 7. g1Л c8Ф 8. Лg5 Фh3#

Чёрный Allumwandlung + Excelsior