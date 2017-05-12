Рекорды шахматной композиции. Задачи на кооперативный мат. Дополнение 2

Опубликовано пт, 12/05/2017 - 13:30 пользователем PopovGL

Квартет превращений может осуществляться как в 4-х вариантах, так и последовательно. Но белый последовательный квартет превращений осуществить в коопматах вряд ли возможно, так как обычно для мата хватает и одного превращения и непонятны мотивации остальных превращений. А вот последовательный квартет чёрных превращений(Allumwandlung) довольно популярен в жанре кооперативного мата.

 

Alessandro Belleli R. Besso,  Fairy Chess Review, 1941 

h#7                        (2+10) 

1. a1Ф+ kc2    2. Фe5  Крb1  3. Фb5  axb5    4. e1С  b6   5. f1Л  b7    6. Крf2  b8Ф    7. g1К Фh2# 

Первый известный чёрный Alumwandlung

 

Zdravko Maslar,  Slavko Maslar,  Probleemblad, 1960 

h#8                      (2+9) 

1. d Крa1    2. Сb3 axb3  3. e1К b4     4. f1Ф  b5    5. Фc4 b6      6. Фc7 bxc7    7. g1Л c8Ф    8. Лg5 Фh3# 

 

Чёрный  Allumwandlung + Excelsior

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