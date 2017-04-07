Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 8

В этом выпуске демонстрируется ещё одна трёхходовка с синтезом тем и приводится некоторая статистическая информация по шахматным композиторам.

Кроме различных линейных тем есть ещё очень привлекательная тема – квартет превращений. Она сама по себе довольно трудна, а в совокупностью с ещё какой-либо темой, трудность исполнения возрастает многократно.

Вот один из таких синтезов.

Maryan Kerhuel & René Jean Millour, Europe Échecs, 1966, 1st Prize

#3 9+6

1. e7!(2. e:d8~)

1... Крf4 2. e:d8К Кe5 3. К8e6#;

1... Кр:d4 2. e:d8С Кc5 3. Сf6#;

1... Крd6 2. e:d8Л Крc7 3. Л:d7#;

1... Крf6 2. e:d8Ф+ Крg7 3. Ф:g5#

квартет превращений и звездочка черного короля.

Информация по шахматным композиторам.

Если для оценки силы шахматистов существует рейтинг ЭЛО, то творческий потенциал шахматных композиторов определяется с помощью Альбома ФИДЕ. Альбом ФИДЕ — собрание лучших произведений шахматных композиторов мира за определённый период времени (как правило, за 3 года). Первый Альбом включал произведения начиная с 1914 года.

В настоящее время готовится Альбом ФИДЕ за 2013-2015 годы.

Менее месяца назад был создан в виде PDF-файла список всех композиторов , чьи произведения попали в Альбомы ФИДЕ за более чем столетнюю историю. Всего в списке немногим более 2500 человек. Конечно, как минимум половины из них уже нет в живых. Вот некоторые любопытные данные из этого списка.

Многие известные шахматисты увлекались шахматной композицией, в том числе и чемпионы мира. Но произведения чемпионов мира не попали в Альбомы ФИДЕ.

Серьёзно увлекался шахматной композицией прославленный гроссмейстер Пауль Керес. У него 3,3 балла. Это видимо 3 свои задачи и одна задача в соавторстве с ещё двумя композиторами.

У известного чехословацкого гроссмейстера Рихарда Рети(1989-1929),

автора знаменитого этюда-малютки, когда белый король с h8 преследует чёрную пешку на h5, в альбомах ФИДЕ – 15 баллов(норма мастера ФИДЕ по композиции).

Из современных гроссмейстеров практиков в композиции особенно известен Пал Бенко(США), которому в следующем году исполнится 90 лет. Он сочинил более 400 произведений всех жанров и в Альбомах ФИДЕ имеет 40 баллов – международный мастер по шахматной композиции.

Сочиняет этюды Ян Тимман. У него их более 200 штук. Правда в Альбомах только 0,83 балла – за соавторские произведения.

Теперь о профессиональных шахматных композиторах.

Сначала о композиторах прошлого. Конечно нет в списках тех, кто творил ранее 1914 года. Например, Сэмюэль Лойд умер в 1911 году.

Из наиболее известных советских композиторов –

у Алексея Троицкого – 26,06 балла, у Леонида Куббеля – 44,5 балла.

Как известно, спортивные звания по шахматной композиции присваиваются на основании баллов Альбомов ФИДЕ.

Норма мастера ФИДЕ – 15 баллов. Международного мастера – 25 баллов.

Международного гроссмейстера – 70 баллов.

Некоторые западные композиторы, особенно болгарин Петко Петков смогли многократно выполнить норму гроссмейстера, но это за счёт того, что и за сказочные шахматы дают такие же баллы. У нас в России такими задачами мало кто интересуется.

Из российских композиторов больше всего баллов у Якова Георгиевича Владимирова – 230 – 3 нормы гроссмейстера!

В списках есть Аркадий Иванович Ярославцев(Yaroslavtsev Arkady) из Курска – мастер спорта СССР по шахматной композиции. В 70-годы он привозил команды курских шахматистов в Белгород. У него 23 балла.

Он с 1924 года рождения и уже лет 15 в печати не появляется его произведений и нет о нём известий.

Из белгородцев в списках есть Иван Иванович Стороженко. Он составляет двухходовки мирового уровня, но почему-то не посылает их в Альбомы ФИДЕ. У него только 0,83 балла за совместные произведения.

У автора этих строк, Попова Григория, в том списке числится 20,83 балла.

Но совсем недавно стали известны итоги по многоходовкам Альбома ФИДЕ за 2013-2015 годы , которые не учитывались в том списке. Там я получаю ещё 5,33 балла. Получается 20,83+5,33=26,16 баллов.

Таким образом выполнена норма международного мастера по шахматной композиции.

А официально это должно быть утверждено на очередном конгрессе по шахматной композиции в Дрездене, в августе 2017 года.