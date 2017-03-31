Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 7
Сегодня будут рассмотрены разные крестики. Их могут совершать на доске ладьи и короли. Непревзойдённым мастером в разработке таких синтезов являлся Валентин Руденко. Он первый проложил дорогу в создании таких комбинаций в решении.
Валентин Руденко, XIII командное первенство СССР, 1989, 2 место
#3 12+8
1. Сa2! - zz;
1... g5 2. Крe4(3. Лd6#) Фa8+ 3. Лd5# ;
1...g6 2. Крd3 (3. Лd6#) Фa6+ 3. Лc4# ;
1...g3 2. Крe2 (3. Лd6#) Фa6+ 3. Лd3# ;
1...gxf3 2. Крxf3 (3. Лd6#) Фa8+ 3. Лe4# ;
синтез креста белого короля и креста белой ладьи
Валентин Руденко, “Arbejder Skak”, 1961
#3 10+5
1. Кd2!
1... Крe5 2. Крg3 ~ 3. Фd5 #;
1... Крd6 2. Крf4 Крd7 3. Фc6#;
1... Крc5 2. Крe3 b3 3. Сe7#;
1... Крd4 2. Крf2 ~ 3. Фd5#
крест белого короля и крест черного короля
Таким образом рассмотрены все задачи, в которых впервые реализованы синтезы для 6 популярных геометрических тем
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии