Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 7

Сегодня будут рассмотрены разные крестики. Их могут совершать на доске ладьи и короли. Непревзойдённым мастером в разработке таких синтезов являлся Валентин Руденко. Он первый проложил дорогу в создании таких комбинаций в решении.

Валентин Руденко, XIII командное первенство СССР, 1989, 2 место

#3 12+8

1. Сa2! - zz;

1... g5 2. Крe4(3. Лd6#) Фa8+ 3. Лd5# ;

1...g6 2. Крd3 (3. Лd6#) Фa6+ 3. Лc4# ;

1...g3 2. Крe2 (3. Лd6#) Фa6+ 3. Лd3# ;

1...gxf3 2. Крxf3 (3. Лd6#) Фa8+ 3. Лe4# ;

синтез креста белого короля и креста белой ладьи

Валентин Руденко, “Arbejder Skak”, 1961

#3 10+5

1. Кd2!

1... Крe5 2. Крg3 ~ 3. Фd5 #;

1... Крd6 2. Крf4 Крd7 3. Фc6#;

1... Крc5 2. Крe3 b3 3. Сe7#;

1... Крd4 2. Крf2 ~ 3. Фd5#

крест белого короля и крест черного короля

Таким образом рассмотрены все задачи, в которых впервые реализованы синтезы для 6 популярных геометрических тем