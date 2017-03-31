Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 7

Опубликовано пт, 31/03/2017 - 16:40 пользователем PopovGL

Сегодня будут рассмотрены разные крестики. Их могут совершать на доске ладьи и короли. Непревзойдённым мастером в разработке таких синтезов являлся Валентин Руденко. Он первый проложил дорогу в создании таких комбинаций в решении.

Валентин Руденко, XIII командное первенство СССР, 1989,  2 место

#3                            12+8

1. Сa2! - zz;

1... g5 2. Крe4(3. Лd6#)  Фa8+ 3. Лd5# ;

1...g6 2. Крd3 (3. Лd6#)  Фa6+   3. Лc4# ;

1...g3 2. Крe2 (3. Лd6#)  Фa6+ 3. Лd3# ;

1...gxf3 2. Крxf3 (3. Лd6#)  Фa8+ 3. Лe4# ;

синтез креста белого короля и креста белой ладьи

 

Валентин Руденко,  “Arbejder Skak”,  1961

#3                           10+5

1. Кd2!

   1... Крe5   2. Крg3    ~      3. Фd5 #;

   1... Крd6   2. Крf4   Крd7 3. Фc6#;

   1... Крc5   2. Крe3     b3    3. Сe7#;

   1... Крd4    2. Крf2   ~      3. Фd5#

крест белого короля и крест черного короля

 

Таким образом рассмотрены все задачи, в которых впервые реализованы синтезы для 6 популярных геометрических тем

 

 

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