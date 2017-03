Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 6

Начинаем рассматривать крестики короля в синтезе с другими геометрическими темами. Как и прежде, демонстрироваться будут самые ранние задачи, в которых впервые повстречалась данная комбинация тем.

Владимир Тимонин, Hartong MT, 1989, 1 приз

#3 14+10

1. Кf3!(2. К:d4 #)

1... Сc3 2. Крb6 ~ 3. Сd3 #; 2... Л:f4 3. dc #;

1... С:e3 2. Крa5 ~ 3. Сd3 #; 2... Л:f4 3. de #;

1... С:e5 2. Кр:b4 ~ 3. Сd3 #; 2... Л:f4+ 3. d4 #;

1... С:c5 2. Кр:c5 ~ 3. Сd3 #, Кd4 #; 2... Л:f4 3. d3 #

Здесь даже 3 темы - крест белого короля, альбино и звездочка чёрного слона

Владимир Рычков, & Валентин Ударцев, ЮК Ю.Фокину-70, 1995, 3 приз

#3 11+9

1. Кa5! (2. Кc4+ Крd5 3. Фd6#)

1... d:e6 2. Лf5+ Кр:f5 3. Ф:g5#;

1... d:c6 2. К:c6+ Крd5 3. c4#;

1... d6 2. Ф:g5+ Кр:e6 3. Кf4#;

1... d5 2. d4+ Крe4 3. Сc2#;

Крест черного короля и пикенинни