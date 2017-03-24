Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 6

Опубликовано пт, 24/03/2017 - 19:38 пользователем PopovGL

Начинаем рассматривать крестики короля в синтезе с другими геометрическими темами. Как и прежде, демонстрироваться будут самые ранние задачи, в которых впервые повстречалась данная комбинация тем. 

Владимир Тимонин, Hartong MT, 1989, 1 приз

#3                         14+10

1. Кf3!(2. К:d4 #)

1... Сc3  2. Крb6  ~    3. Сd3 #;                2...   Л:f4    3. dc #;

1... С:e3  2. Крa5  ~    3. Сd3 #;               2...  Л:f4     3. de #;

1... С:e5  2. Кр:b4  ~   3. Сd3 #;               2...  Л:f4+  3. d4 #;

1... С:c5  2. Кр:c5    ~  3. Сd3 #, Кd4 #;   2...  Л:f4    3. d3 #

 

Здесь даже 3 темы - крест белого короля, альбино и звездочка чёрного слона

 

Владимир Рычков, & Валентин Ударцев, ЮК Ю.Фокину-70, 1995, 3 приз

#3                            11+9

1. Кa5! (2. Кc4+ Крd5 3. Фd6#)

1... d:e6  2. Лf5+   Кр:f5  3. Ф:g5#;

1... d:c6  2. К:c6+  Крd5  3. c4#;

1... d6     2. Ф:g5+  Кр:e6 3. Кf4#;

1... d5     2. d4+       Крe4   3. Сc2#;

 

Крест черного короля и пикенинни

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