Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 3

Опубликовано пт, 03/03/2017 - 16:43 пользователем PopovGL

Знаменитый шахматный композитор Валентин Руденко создал много замечательных произведений, особенно в трёхходовом разделе. Он был также новатором в синтезации в одной задаче нескольких трудных для реализации тем. 

Смотрите две его 3-хходовки с синтезом крестов, звёздочек разных фигур.

Валентин Руденко, “64”, 1980, 2 приз

#3                        8+8

1. Кd5!(2. Кb6+ Крe8 3. Лf6#);

1... Сd6  2. Л:c5+ Крe6  3. К:g5#;

1... Сf6    2. Лc7+  Крe6  3. Кf4#;

1... Сf8    2. Лd6+  Крc8  3. Лd8#;

1... Сd8+ 2. Лb6+  Крc8  3. Кd6# 

 

синтез звездочки чёрного слона и креста белой ладьи

 

Валентин Руденко, “Problemnoter”, 1960, 1 приз

#3                           11+6

1. Сd5!(2. Кc2+ К:c2   3. Кf3#)

      1... Л:e4   2. Лh7+   Лe5   3. Лh4#;

      1... Л:d5   2. Лg8+   Лe5   3. Лd8#;

      1... Л:e6   2. Л:f7+   Лe5   3. Кe6#;

                        2...           Лf6    3. С:f6#;

      1... Л:f5   2. Л:g6+  Лe5   3. Кf5#;

                        2...           Лf6    3. С:f6#

 

крест белой и крест черной ладьи

Теги: 
рекордные трёхходовки
Яндекс.Метрика