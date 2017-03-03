Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 3

Знаменитый шахматный композитор Валентин Руденко создал много замечательных произведений, особенно в трёхходовом разделе. Он был также новатором в синтезации в одной задаче нескольких трудных для реализации тем.

Смотрите две его 3-хходовки с синтезом крестов, звёздочек разных фигур.

Валентин Руденко, “64”, 1980, 2 приз

#3 8+8

1. Кd5!(2. Кb6+ Крe8 3. Лf6#);

1... Сd6 2. Л:c5+ Крe6 3. К:g5#;

1... Сf6 2. Лc7+ Крe6 3. Кf4#;

1... Сf8 2. Лd6+ Крc8 3. Лd8#;

1... Сd8+ 2. Лb6+ Крc8 3. Кd6#

синтез звездочки чёрного слона и креста белой ладьи

Валентин Руденко, “Problemnoter”, 1960, 1 приз

#3 11+6

1. Сd5!(2. Кc2+ К:c2 3. Кf3#)

1... Л:e4 2. Лh7+ Лe5 3. Лh4#;

1... Л:d5 2. Лg8+ Лe5 3. Лd8#;

1... Л:e6 2. Л:f7+ Лe5 3. Кe6#;

2... Лf6 3. С:f6#;

1... Л:f5 2. Л:g6+ Лe5 3. Кf5#;

2... Лf6 3. С:f6#

крест белой и крест черной ладьи