Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 2

Сегодня будут продемонстрированы очередные задачи, в решении которых есть как минимум 2 популярные геометрические темы.

Theodor SIERS, Die Schwalbe, 1937

#3 8+4

1. Лc7! - цугцванг

1… Сd5 2. Л:d5 К~ 3. Кb6# ;

1… Сd3 2. Л:d3 К ~ 3. Кb6# ;

1… Сf3 2. К:f3 К ~ 3. Кb6# ;

1… Сf5 2. К:f5 К ~ 3. Кb6#

маленькая звездочка слона

1… Сc2 2. Л:c2 К~ 3. Кb6# ;

1… Сc6 2. Л:c6 К~ 3. Кb6# ;

1… Сg2 2. К:g2 К~ 3. Кb6# ;

1… Сg6 2. К:g6 К~ 3. Кb6# ;

средняя звездочка слона

1… Сb1 2. Л:b1 К~ 3. Кb6# ;

1… Сb7 2. Л:b7 К ~ 3. Кb6# ;

1… Сh1 2. Л:h1 К ~ 3. Кb6# ;

1… Сh7 2. Л:h7 К ~ 3. Кb6# ;

большая звездочка слона

В итоге здесь сразу 3 звёздочки слона.

Валентин Руденко, Матч Днепропетровск- Ченстохов 1963, 1 место

#3 11+8

1. Кd2! zz

1... f:g6 2. Лf5+ Кр:f5 3. Лgf2#;

2... Крd4 3. Сf2#;

1... f:e6 2. Лf3+ Крd4 3. К:e6#;

1... f6 2. Лg4+ Крf5 3. Лf2#;

1... f5 2. Лe4+ Крf6 3. Сe5#;

синтез пикеннини и креста белой ладьи