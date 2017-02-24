Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 2

Опубликовано пт, 24/02/2017 - 21:19 пользователем PopovGL

Сегодня будут продемонстрированы очередные задачи, в решении которых есть как минимум 2 популярные геометрические темы.

Theodor SIERS, Die Schwalbe, 1937

#3                           8+4

1. Лc7!  - цугцванг

1… Сd5  2. Л:d5 К~  3. Кb6# ;

1… Сd3  2. Л:d3 К ~  3. Кb6# ;

1… Сf3  2. К:f3  К ~  3. Кb6# ;

1… Сf5   2. К:f5 К ~   3. Кb6#

маленькая звездочка слона

 

1… Сc2  2. Л:c2 К~  3. Кb6# ;

1… Сc6  2. Л:c6 К~  3. Кb6# ;

1… Сg2  2. К:g2 К~  3. Кb6# ;

1… Сg6  2. К:g6 К~  3. Кb6# ;

средняя звездочка слона

 

1… Сb1  2. Л:b1 К~  3. Кb6# ;

1… Сb7  2. Л:b7 К ~  3. Кb6# ;

1… Сh1  2. Л:h1 К ~  3. Кb6# ;

1… Сh7  2. Л:h7 К ~  3. Кb6# ;

большая звездочка слона

В итоге здесь сразу 3 звёздочки слона.

 

Валентин Руденко, Матч Днепропетровск- Ченстохов 1963, 1 место

#3                           11+8

1. Кd2! zz

1... f:g6  2. Лf5+  Кр:f5 3. Лgf2#;

               2...          Крd4 3. Сf2#;

1... f:e6  2. Лf3+  Крd4 3. К:e6#;

1...  f6    2. Лg4+  Крf5 3. Лf2#;

1... f5     2. Лe4+  Крf6 3. Сe5#;

 

синтез пикеннини и креста белой ладьи

 

 

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