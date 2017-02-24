Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 2
Сегодня будут продемонстрированы очередные задачи, в решении которых есть как минимум 2 популярные геометрические темы.
Theodor SIERS, Die Schwalbe, 1937
#3 8+4
1. Лc7! - цугцванг
1… Сd5 2. Л:d5 К~ 3. Кb6# ;
1… Сd3 2. Л:d3 К ~ 3. Кb6# ;
1… Сf3 2. К:f3 К ~ 3. Кb6# ;
1… Сf5 2. К:f5 К ~ 3. Кb6#
маленькая звездочка слона
1… Сc2 2. Л:c2 К~ 3. Кb6# ;
1… Сc6 2. Л:c6 К~ 3. Кb6# ;
1… Сg2 2. К:g2 К~ 3. Кb6# ;
1… Сg6 2. К:g6 К~ 3. Кb6# ;
средняя звездочка слона
1… Сb1 2. Л:b1 К~ 3. Кb6# ;
1… Сb7 2. Л:b7 К ~ 3. Кb6# ;
1… Сh1 2. Л:h1 К ~ 3. Кb6# ;
1… Сh7 2. Л:h7 К ~ 3. Кb6# ;
большая звездочка слона
В итоге здесь сразу 3 звёздочки слона.
Валентин Руденко, Матч Днепропетровск- Ченстохов 1963, 1 место
#3 11+8
1. Кd2! zz
1... f:g6 2. Лf5+ Кр:f5 3. Лgf2#;
2... Крd4 3. Сf2#;
1... f:e6 2. Лf3+ Крd4 3. К:e6#;
1... f6 2. Лg4+ Крf5 3. Лf2#;
1... f5 2. Лe4+ Крf6 3. Сe5#;
синтез пикеннини и креста белой ладьи
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии