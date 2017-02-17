Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 1

Переходим к знакомству с трёхходовками рекордного содержания.

Трёхходовый жанр наиболее подходит для реализации в решении синтеза нескольких тем. Будем продолжать смотреть самые ранние задачи, в решении которых присутствуют сразу 2 темы из следующего набора – альбино, пикенинни, крестики, звёздочки, в самых разных сочетаниях.

Ernests Gīze, “Deutsche Zeitung im Ostland”, 1930, 1 приз

#3 13+11

1. Фc8! (2. Ф:d7 e:d2 3. Фd4#)

1... d:e6 2. d:e3 -3. Ф:e6#;

1... d:c6 2. d:c3(3. c:b4, c4#) b:c3 3. С:c3#;

2... b3 3. c4#;

1... d6 2. d3(3. Кh7, Кe4, Кf3, Кh3#) d5 3. Кe4#;

1... d5 2. d4+ Крd6 3. Фd8/d7#

Синхронные альбино пешки d2 и пикенинни пешки d7.

Т. Амиров & С. Бурмистров, “Вечерний Новосибирск”, 1983, 1-2 приз

#3 11+12

1. Лc6(2. Лd7+ Кр:e5 3. Лe6 #)

1... Сe3 2. ef ~ 3. Сe4#;

1... Сg3 2. e3 ~ 3. c4 #; 2... b5 3. Лc5 #;

1... С:g5 2. ed ~ 3. Лd6 #; 2... fe 3. Л:e5 #;

1... С:e5 2. e4+ С:e4 3. Сe6 #

синтез звездочки черного слона и альбино

Задач на синтез звездочки слона и альбино составлено много. 2 самые ранние датируются 1983 годом.

Какая из них более ранняя установить трудно, поэтому смотрите и вторую задачу с тем же синтезом.

Р.Алиовсадзаде, С.Толстой, "Шахматы и шашки в Белорусской ССР",1983

#3 9+11

1. Фg5! (2. Кc7+ Крc5 3. Ф:e7#),

1... Сc5 2. d3 ~ 3. Сe4#;

1... С:e5 2. d4 (3. Кc7, Ф:e5#) Крd6 3. de#;

1... Сc3 2. dc+ Л:d1 3.c4#;

1... Сe3 2. de+ Л:d1 3.e4#.

синтез звездочки черного слона и альбино