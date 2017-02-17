Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 1

Опубликовано пт, 17/02/2017 - 16:08 пользователем PopovGL

Переходим к знакомству с трёхходовками рекордного содержания.

Трёхходовый жанр наиболее подходит для реализации в решении синтеза нескольких тем. Будем продолжать смотреть самые ранние задачи, в решении которых присутствуют сразу 2 темы из следующего набора – альбино, пикенинни, крестики, звёздочки, в самых разных сочетаниях.

Ernests Gīze, “Deutsche Zeitung im Ostland”, 1930, 1 приз

#3                            13+11

1. Фc8! (2. Ф:d7 e:d2 3. Фd4#)

1... d:e6 2. d:e3 -3. Ф:e6#;

1... d:c6 2. d:c3(3. c:b4, c4#) b:c3 3. С:c3#;

               2... b3 3. c4#;

1... d6 2. d3(3. Кh7, Кe4, Кf3, Кh3#)  d5 3. Кe4#;

1... d5 2. d4+ Крd6 3. Фd8/d7#

 

Синхронные альбино пешки d2 и пикенинни пешки d7.

 

Т. Амиров & С. Бурмистров, “Вечерний Новосибирск”, 1983, 1-2 приз

#3                         11+12

1. Лc6(2. Лd7+ Кр:e5  3. Лe6 #)

 1... Сe3   2. ef   ~        3. Сe4#;

 1... Сg3   2. e3   ~       3. c4 #;    2...      b5     3. Лc5 #;

 1... С:g5  2. ed    ~     3. Лd6 #;  2...       fe      3. Л:e5 #;

 1... С:e5  2. e4+ С:e4  3. Сe6 #

 

синтез звездочки черного слона и альбино

Задач на синтез звездочки слона и альбино составлено много. 2 самые ранние датируются 1983 годом. 

Какая из них более ранняя установить трудно, поэтому смотрите и вторую задачу с тем же синтезом.

 

Р.Алиовсадзаде, С.Толстой, "Шахматы и шашки в Белорусской ССР",1983

#3                           9+11

1. Фg5! (2. Кc7+ Крc5 3. Ф:e7#),

1... Сc5  2. d3  ~ 3. Сe4#;

1... С:e5 2. d4 (3. Кc7, Ф:e5#)  Крd6   3. de#;

1... Сc3 2. dc+ Л:d1 3.c4#;

1... Сe3 2. de+ Л:d1 3.e4#.

 

синтез звездочки черного слона и альбино

 

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