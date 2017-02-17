Рекорды шахматной композиции. Трёхходовки. Дополнение 1
Переходим к знакомству с трёхходовками рекордного содержания.
Трёхходовый жанр наиболее подходит для реализации в решении синтеза нескольких тем. Будем продолжать смотреть самые ранние задачи, в решении которых присутствуют сразу 2 темы из следующего набора – альбино, пикенинни, крестики, звёздочки, в самых разных сочетаниях.
Ernests Gīze, “Deutsche Zeitung im Ostland”, 1930, 1 приз
#3 13+11
1. Фc8! (2. Ф:d7 e:d2 3. Фd4#)
1... d:e6 2. d:e3 -3. Ф:e6#;
1... d:c6 2. d:c3(3. c:b4, c4#) b:c3 3. С:c3#;
2... b3 3. c4#;
1... d6 2. d3(3. Кh7, Кe4, Кf3, Кh3#) d5 3. Кe4#;
1... d5 2. d4+ Крd6 3. Фd8/d7#
Синхронные альбино пешки d2 и пикенинни пешки d7.
Т. Амиров & С. Бурмистров, “Вечерний Новосибирск”, 1983, 1-2 приз
#3 11+12
1. Лc6(2. Лd7+ Кр:e5 3. Лe6 #)
1... Сe3 2. ef ~ 3. Сe4#;
1... Сg3 2. e3 ~ 3. c4 #; 2... b5 3. Лc5 #;
1... С:g5 2. ed ~ 3. Лd6 #; 2... fe 3. Л:e5 #;
1... С:e5 2. e4+ С:e4 3. Сe6 #
синтез звездочки черного слона и альбино
Задач на синтез звездочки слона и альбино составлено много. 2 самые ранние датируются 1983 годом.
Какая из них более ранняя установить трудно, поэтому смотрите и вторую задачу с тем же синтезом.
Р.Алиовсадзаде, С.Толстой, "Шахматы и шашки в Белорусской ССР",1983
#3 9+11
1. Фg5! (2. Кc7+ Крc5 3. Ф:e7#),
1... Сc5 2. d3 ~ 3. Сe4#;
1... С:e5 2. d4 (3. Кc7, Ф:e5#) Крd6 3. de#;
1... Сc3 2. dc+ Л:d1 3.c4#;
1... Сe3 2. de+ Л:d1 3.e4#.
синтез звездочки черного слона и альбино
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии