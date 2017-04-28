Рекорды шахматной композиции. Многоходовки. Дополнение 3

Сегодня смотрите пару занятных многоходовок со слабыми превращениями.

Jaques Fulpius, Journal de Genève, 1977

#5 9+8

1. e8К!+ Ф:e8 2. d:e8К+ Лa:e8 3. f:e8К+ Л:e8 4. Кg:e8+ К:e8 5. К:e8#

На поле e8 побывали 5 разных белых коней!

Автор решил технические трудности по порядку появления там этих коней.

Важную роль играет белая ладья a7, подключаясь в конце решения к контролю поля ‘f7’ вместо коня d6.

Gerhard Latzel, T.T. Die Schwalbe, 1° Prize, 1968

#4 12+11

1.e8Л(2. Ф:h2+,c7) hgЛ 2. c7(3.c8Ф) efЛ 3. c8Л Крd7 4. Лcd8#

Чёрные стараются запатоваться, превращая свои пешки в ладьи.

И белые превращают свои пешки также в ладья, не допуская пата чёрным.

В итоге 2 превращения в ладьи у белых и 2 превращения в ладьи у чёрных.