Рекорды шахматной композиции. Многоходовки. Дополнение 3
Сегодня смотрите пару занятных многоходовок со слабыми превращениями.
Jaques Fulpius, Journal de Genève, 1977
#5 9+8
1. e8К!+ Ф:e8 2. d:e8К+ Лa:e8 3. f:e8К+ Л:e8 4. Кg:e8+ К:e8 5. К:e8#
На поле e8 побывали 5 разных белых коней!
Автор решил технические трудности по порядку появления там этих коней.
Важную роль играет белая ладья a7, подключаясь в конце решения к контролю поля ‘f7’ вместо коня d6.
Gerhard Latzel, T.T. Die Schwalbe, 1° Prize, 1968
#4 12+11
1.e8Л(2. Ф:h2+,c7) hgЛ 2. c7(3.c8Ф) efЛ 3. c8Л Крd7 4. Лcd8#
Чёрные стараются запатоваться, превращая свои пешки в ладьи.
И белые превращают свои пешки также в ладья, не допуская пата чёрным.
В итоге 2 превращения в ладьи у белых и 2 превращения в ладьи у чёрных.
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