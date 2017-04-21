Рекорды шахматной композиции. Многоходовки. Дополнение 2

В этом выпуске демонстрируются 2 рекордные многоходовки со схожим содержанием – замуровыванием фигур, блокированием полей.

Леонид Куббель, Il Problema 1933, 1 Preis

#7 8+11

По начальной позиции трудно предположить, что уже через 4 хода все чёрные фигуры будут замурованы!

1. Лd7(2. Л:b7#) Фa8! 2. Лdxe7! (3. Л:b7#) Лb8! 3. Л:h7цугцванг Сc8 4. Лd7 цугцванг

Возникла позиция цугцванга при всех замурованных чёрных фигурах.

Приходится делать самоубийственный ход -

4. … С:d7 5. К:d7#

Лев Лошинский, Александр Феоктистов, Червоний гірник 1977, 1 приз

#7 9+13

1. Лe8!(2. Л:e4#) К:d2 – этому коню d2 на данный момент доступны 5 полей – ‘b1’, ‘b3’, ‘c4’, ‘f1’, ‘f3’.

В конце решения 4 из них будут блокированы.

2. Кg2(3. Сe3) f1К 3. С:d6(4. Сe5+) Кf3 4. Сb4 b1К 5. Сc5+ Крc4 6. Лb8!

Белые грозят матом - 7. Лb4#, от которого казалось бы легко защититься, просто уведя коня d2, открывая слона e1.

Но все "хорошие" поля для коня оказались блокированы.

Остаётся только самоубийственное - 6... Кb3 7. ab#