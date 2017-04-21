Рекорды шахматной композиции. Многоходовки. Дополнение 2

Опубликовано пт, 21/04/2017 - 16:40 пользователем PopovGL

В этом выпуске демонстрируются 2 рекордные многоходовки со схожим содержанием – замуровыванием фигур, блокированием полей.

Леонид Куббель, Il Problema 1933, 1 Preis 

#7                          8+11

По начальной позиции трудно предположить, что уже через 4 хода все чёрные фигуры будут замурованы!

1. Лd7(2. Л:b7#)  Фa8! 2. Лdxe7! (3. Л:b7#)  Лb8! 3. Л:h7цугцванг Сc8 4. Лd7 цугцванг

Возникла позиция цугцванга при всех замурованных чёрных фигурах.

Приходится делать самоубийственный ход -

4. … С:d7 5. К:d7#

 

Лев Лошинский, Александр Феоктистов, Червоний гірник 1977, 1 приз

#7                          9+13

1. Лe8!(2. Л:e4#)  К:d2 – этому коню d2 на данный момент доступны 5 полей – ‘b1’,  ‘b3’, ‘c4’, ‘f1’, ‘f3’.

В конце решения 4 из них будут блокированы.

2. Кg2(3. Сe3) f1К  3. С:d6(4. Сe5+) Кf3 4. Сbb1К  5. Сc5+  Крc4  6. Лb8!

Белые грозят матом -   7. Лb4#,  от которого казалось бы легко защититься, просто уведя коня d2, открывая слона e1.

Но все "хорошие" поля для коня оказались блокированы.

Остаётся только самоубийственное -   6...  Кb3  7. ab#

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