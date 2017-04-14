Рекорды шахматной композиции. Многоходовки. Дополнение 1

Опубликовано пт, 14/04/2017 - 14:12 пользователем PopovGL

Переходим к многоходовкам. И вначале демонстрируются задачи с синтезом тем.

Некоторые синтезы удаётся реализовать только в многоходовом жанре.

Одной из трудных тем является квартет превращений. В предыдущем выпуске была показана трёхходовка с квартетом превращений и звёздочкой чёрного короля.

Сегодня будут 2 многоходовки с квартетом превращений и ещё одной темой.

Bo Waldemar Lindgren, Lippische Landeszeitung, 1952 1st Prize

#4                          14+9

1. g7!

1... Крf6  2. f8К  Л:f8  3. g:f8К  e:d4, Кc4 4. Лf7#;

1... e:f4    2. f  Л:f8 3. g:f    Крd6      4. Лf6#;

1... e:d4   2. f  Л:f8  3. g:f zz Крf6   4. Л:b6#;

1... Кc4  2. f  Л:f8  3. g:f   Кe3     4. Фe7#

1...  Л:a7+ 2. Кр:a7  Крf6 3. f8К  e:d4, Кc4 4. Лf7#;

                   2...        e:f4 3. f8Л   Крd6       4. Лf6#;

                   2...         e:d4 3. f8С zz Крf6       4. Л:b6#;

                  2...        Кf5  3. f8Ф     e4         4. Фf6#;

двойной квартет превращений

 

Walter John Wood,  Morning Post, 1916

#5                           10+8

1. Сg3! - zz

1... f5 2. e8С!   f4  3. Сa4 f:g3 4. Сd1 К~ 5. С: К#;

1... f6 2. e8К!   f5  3. Кd6 f4   4. Кf5 f:g3  5. К:g3#;

1... f:e6 2. e8Л! e5 3. С:d5 e4 4. Л:e4 К~ 5. Л: К#;

1... f:g6 2. e8Ф  ~   3. Фeb8 ~ 4. С:h2 ~     5. Ф:g1#

 

синтез пикенинни и квартета превращений

(100 лет этой замечательной задаче!)

До сих пор не реализованы квартеты превращений в синтезе с альбино, звёздочкой слона, крестом ладьи и крестом короля.

 

 

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