Рекорды шахматной композиции. Многоходовки. Дополнение 1

Переходим к многоходовкам. И вначале демонстрируются задачи с синтезом тем.

Некоторые синтезы удаётся реализовать только в многоходовом жанре.

Одной из трудных тем является квартет превращений. В предыдущем выпуске была показана трёхходовка с квартетом превращений и звёздочкой чёрного короля.

Сегодня будут 2 многоходовки с квартетом превращений и ещё одной темой.

Bo Waldemar Lindgren, Lippische Landeszeitung, 1952 1st Prize

#4 14+9

1. g7!

1... Крf6 2. f8К Л:f8 3. g:f8К e:d4, Кc4 4. Лf7#;

1... e:f4 2. f8Л Л:f8 3. g:f8Л Крd6 4. Лf6#;

1... e:d4 2. f8С Л:f8 3. g:f8С zz Крf6 4. Л:b6#;

1... Кc4 2. f8Ф Л:f8 3. g:f8Ф Кe3 4. Фe7#

1... Л:a7+ 2. Кр:a7 Крf6 3. f8К e:d4, Кc4 4. Лf7#;

2... e:f4 3. f8Л Крd6 4. Лf6#;

2... e:d4 3. f8С zz Крf6 4. Л:b6#;

2... Кf5 3. f8Ф e4 4. Фf6#;

двойной квартет превращений

Walter John Wood, Morning Post, 1916

#5 10+8

1. Сg3! - zz

1... f5 2. e8С! f4 3. Сa4 f:g3 4. Сd1 К~ 5. С: К#;

1... f6 2. e8К! f5 3. Кd6 f4 4. Кf5 f:g3 5. К:g3#;

1... f:e6 2. e8Л! e5 3. С:d5 e4 4. Л:e4 К~ 5. Л: К#;

1... f:g6 2. e8Ф ~ 3. Фeb8 ~ 4. С:h2 ~ 5. Ф:g1#

синтез пикенинни и квартета превращений

(100 лет этой замечательной задаче!)

До сих пор не реализованы квартеты превращений в синтезе с альбино, звёздочкой слона, крестом ладьи и крестом короля.