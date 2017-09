Рекорды шахматной композиции. Этюды. Дополнение 1

В предыдущих выпусках уже рассматривались этюды с рекордным количеством последовательных превращений в разные белые фигуры.

Но там этюды были на выигрыш. И белые превращали свои фигуры, например, в слона или ладью, чтобы чёрные не смогли организовать себе пат. А для этюдов на ничью белым выгодно превращать в слабые фигуры, чтобы самим убежать на пат.

И сегодня смотрите 2 этюда на ничью с самопатованием белых.

Михаил Зинар, 2016, «EG-50» 1-й спецприз

Ничья 13+9

Белым трудно организовать угрозы для чёрного короля, а чёрным коням надо 4 хода, чтобы напасть на белого короля. Поэтому шансы белых в самопатовании, а чёрные пытаются их распатовать.

И вот что происходит -

1.h8С! Лxh8 2.gxh8С! Кd2 3.g7 Лh3 4.g6 Лxh8 5.gxh8С! Кb3 6.g7 Кd4 Пат.

Почему нельзя превращаться в коня (1.h8К?) - подумайте сами.

В итоге – 3 последовательных превращения в белого слона.

Григорий Попов, SuperProblem, 24/09/2017

Ничья 7+13

В этом этюде также белых спасти от мата в 2 хода сможет только самопатование.

1. c8Л! Лd:c8 2. dc8Л Л:c8 3. bc8Л h1Ф 4. Кc3+ bc 5. Лc4+ b4,bc пат

Почему нельзя превращаться в коня или ферзя - подумайте сами.

Последовательное 3-х кратное превращением в белую ладью в этюде на ничью