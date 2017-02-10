Рекорды шахматной композиции. Двухходовки. Дополнение 5

Сегодня смотрите ещё 3 двухходовки, в решении которых есть синтез двух 4-х вариантных геометрических тем.

Для каждого такого синтеза это самые первые реализации.

В дальнейшем удавались подобные сочетания тем и в более художественной форме.

Hrvoje Bartolović, Problem, 1967

#2 15+8

1. c8Ф! zz

1... ed 2. Крf4#; 1... ef 2. К:f6#; 1... e6/e5 2. fe#;

1... Сc4 2. bc#; 1... Сc6 2. Фe6#; 1... Сa4 2. К:a4#; 1... Сa6 2. К:a6#;

пикеннини и звездочка чёрного слона

M. David, “La Nature”, 1881, 1st Prize, ex aequo

#2 11+12

1. Лb5! zz

1... Л:f2+ 2. С:f2#;

1... Лf4/Лh3 2. f3#;

1... Л:f5 2. f4#;

1... Лe3 2. fe3#;

1... Лg3 2. fg3#

крест черной ладьи и альбино

Gerhard Paul Latzel, матч Голландия –ФРГ, 1954 , 1 место

#2 b) Кр→h8 9+2

a) диаграмма

1. Кg6! zz

1. ... Крf5, h5 2. Лg3#; 1. ... Кр:g6 2. Лd5#; 1. ... Крh5 2. Лg2#; 1. ... Крg4 2. Лe5#

«Крестик» черного короля

b) Кр→h8

1. К:h6! zz 1. ... Крh4 2. Сe7#; 1. ... Крf6 2. Сe7#; 1. ... Кр:f4 2. Фc1#; 1. ... Кр:h6 2. g8Ф/Л#

«Звездочка» черного короля.