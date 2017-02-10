Рекорды шахматной композиции. Двухходовки. Дополнение 5

Опубликовано пт, 10/02/2017 - 12:45 пользователем PopovGL

Сегодня смотрите ещё 3 двухходовки, в решении которых есть синтез двух 4-х вариантных геометрических тем.

Для каждого такого синтеза это самые первые реализации.

В дальнейшем удавались подобные сочетания тем и в более художественной форме.

Hrvoje Bartolović, Problem, 1967

#2                          15+8

1. c8Ф! zz

1... ed  2. Крf4#;   1... ef  2. К:f6#;    1... e6/e5  2. fe#;

1... Сc4  2. bc#;   1... Сc6 2. Фe6#;  1... Сa4  2. К:a4#;  1... Сa6  2. К:a6#;

пикеннини и звездочка чёрного слона

 

M. David,  “La Nature”, 1881, 1st Prize, ex aequo

 #2                         11+12

1. Лb5! zz

1... Л:f2+         2. С:f2#;

1... Лf4/Лh3    2. f3#;

1... Л:f5            2. f4#;

1... Лe3             2. fe3#;

1... Лg3             2. fg3#

крест черной ладьи и альбино

 

Gerhard Paul Latzel,  матч Голландия –ФРГ, 1954 , 1 место

#2       b) Кр→h8      9+2

a) диаграмма

1. Кg6! zz

1. ... Крf5, h5 2. Лg3#; 1. ... Кр:g6  2. Лd5#;  1. ... Крh5  2. Лg2#; 1. ... Крg4  2. Лe5#

«Крестик» черного короля

 

b) Кр→h8

1. К:h6! zz 1. ... Крh2. Сe7#;  1. ... Крf6   2. Сe7#;  1. ... Кр:f2. Фc1#; 1. ... Кр:h6  2. g8Ф/Л#

«Звездочка» черного короля.

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