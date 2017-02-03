Рекорды шахматной композиции. Двухходовки. Дополнение 4

Тем в шахматной композиции существует великое множество.

Все современные двухходовки и трёхходовки строятся на синтезе несколько тем.

В ближайших выпусках будут продемонстрированы двух и трёхходовки в решении которых присутствуют самые ранние реализации синтеза наиболее популярных тем.

Темы эти такие -

Альбино – игра белой пешки, стоящей на второй горизонтали, которая своими четырьмя движениями создаёт четыре варианта; в двухходовой задаче происходит четыре разных матующих хода.

Пикенинни - игра чёрной пешки, стоящей на седьмой горизонтали, которая своими четырьмя движениями создаёт четыре варианта; в двухходовой задаче происходит четыре разных мата.

Крест, звездочка – игра одной фигуры по четырем полям – горизонтали/вертикали, диагоналям, образуя правильную фигуру.

Первые задачи с синтезом нескольких тем появились ещё в 19 веке.

В следующей задаче присутствует 2 альбино.

George Hume, “Pen and Pencil”, 1889

#2 11+6

1. Фa1! цугцванг ;

1... Лa3 2. ba#; 1... Лc3 2. bc#; 1... Лb4 2. b3#; 1... Л:b5 2. b4# - альбино пешки b2;

1... Лe3 2. fe#; 1... Л:g3 2. fg#; 1... Лf4 2. f3#; 1... Л:f5 2. f4#- альбино пешки f2

А во второй задаче впервые был выполнен синтез двух пикеннини -

Alain White, Norwich Mercury, 1906

#2 12+3

1. Фb4! zz

1... f:e6 2. Сh4#; 1... f:g6 2. К:g6#; 1... f6 2. Сf4#; 1... f5 2. e:f5#- пикеннини пешки f7;

1... d:c6+ 2.К:c6#; 1... d:e6 2. Фc5#; 1... d6 2. Фc3#; 1... d5 2. e:d5#- пикеннини пешки d7